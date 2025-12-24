Município recebeu certificados e prêmios simbólicos de instituições pela atuação em segmentos da saúde pública com estrutura modernizada e atendimento humanizado - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2025 14:51

Resende - O ano de 2025 reforçou a consolidação de Resende como referência em saúde pública, sendo destaque nos âmbitos regional, estadual, nacional e internacional. Com investimentos contínuos em infraestrutura, modernização dos serviços, ampliação da assistência especializada e conquistas reconhecidas, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou resultados significativos que evidenciam o compromisso com o cuidado integral e humanizado.

As primeiras semanas do ano foram marcadas pelo início dos mutirões de exames, cirurgias e consultas realizadas aos sábados na Santa Casa de Resende, e pela novidade do atendimento pediátrico em horário estendido no Pronto Atendimento do Paraíso. Ainda no início de 2025, o município foi reconhecido como a Melhor Saúde Bucal do Estado do Rio de Janeiro, resultado de políticas públicas consistentes e equipes qualificadas. Neste mesmo período, a Santa Casa de Misericórdia também registrou um marco ao realizar as primeiras cirurgias bariátricas pelo SUS no município, ampliando o acesso a tratamentos de alta complexidade.

Com o avanço do ano, a região da Grande Alegria passou a contar com uma base descentralizada do SAMU, ampliando a resposta a ocorrências graves em um dos bairros mais populosos da cidade. Além disso, a rede de urgência e emergência da saúde pública municipal foi fortalecida com a entrega de novas ambulâncias destinadas aos atendimentos do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, da UPA 24h da Cidade Alegria e de Visconde de Mauá.

Ao longo de 2025, o Hospital de Emergência passou ainda por uma série de melhorias estruturais, recebeu novos equipamentos e ações de humanização, elevando ainda mais a qualidade assistencial. Destaque para a inauguração do Centro de Estudos Benito Allex Gama, destinado à formação continuada de profissionais e ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Anexo ao HME, o Hemonúcleo de Resende também deu um salto tecnológico com a informatização e modernização do sistema de coleta e atendimento.

Na área de infraestrutura, a gestão municipal deu início às obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde da Cidade Alegria, e entregou o novo Centro de Reabilitação Vereador João Mendes à população de Engenheiro Passos, ampliando os serviços de fisioterapia e terapias integradas. Em 2025, a Prefeitura entregou ainda a revitalização do Posto de Saúde da Capelinha, local que passou por uma grande intervenção de melhoria e modernização.

Os avanços refletiram em premiações e certificados que consolidam a imagem de Resende como referência em saúde pública a nível internacional. Ao longo do ano, o Hospital Municipal de Emergência foi reconhecido como a melhor UTI municipal do Estado do Rio de Janeiro pelo segundo ano consecutivo com a certificação UTI Top Performer. A unidade recebeu ainda o Platinum Status no WSO Angels Awards, um reconhecimento internacional pela excelência no atendimento e cuidado com vítimas de AVC.

O ano seguiu com uma série de ações voltadas às campanhas nacionais de saúde da mulher, Outubro Rosa, e do homem, durante o Novembro Azul. Neste apoio, a Carreta Rosa do Governo do Estado promoveu um mutirão de mamografias e exames de ultrassonografia na cidade. Neste aspecto, a Secretaria Municipal de Saúde implementou uma nova linha de cuidado para pacientes com risco cirúrgico, agilizando consultas, exames e a preparação para procedimentos eletivos.

Posteriormente, ações intensificadas de fiscalização foram realizadas para combater a contaminação por metanol em bebidas alcoólicas, em meio a uma crise sanitária nacional que gerou preocupação em todos os cantos do Brasil. Resende fez sua parte e contribuiu, através da fiscalização, para o enfrentamento do problema.

Em outubro, a UPA 24h realizou a primeira captação de córneas da história da unidade, representando um importante avanço na política de doação de órgãos. Na mesma data, a Prefeitura anunciou a retomada das obras do Hospital do Câncer, um dos maiores projetos estruturantes da cidade. Encerrando o mês, a Santa Casa iniciou o projeto “Cuidado Seguro”, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, com foco na segurança e qualidade assistencial.

As entregas de 2025 endossam o compromisso da Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em promover uma rede de saúde mais moderna, humanizada e eficiente. Os avanços estruturais, os novos serviços especializados, as conquistas inéditas e os reconhecimentos internacionais refletem um trabalho contínuo que coloca o cidadão no centro das políticas públicas. A gestão municipal reforça que seguirá avançando em 2026, com novas obras, expansão de serviços e investimentos para garantir mais qualidade de vida e cuidado integral para toda a população.