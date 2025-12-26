A gestão municipal investiu em competições, promoveu dezenas de esportes e atividades gratuitas - Foto: Divulgação/PMR

Publicado 26/12/2025 14:27

Resende - A agenda esportiva da Prefeitura de Resende, promovida por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, movimentou o município e uniu praticantes de diversas modalidades em 2025. A gestão municipal investiu em competições, promoveu dezenas de esportes e atividades gratuitas, além de seguir construindo novos centros esportivos e aproximando a população do mundo do esporte e das atividades físicas.

Caminhando, pedalando ou patinando, o repertório das atividades de esportes radicais foi extenso e envolveu desde as pistas de corrida até o contato com a natureza, em montanhas e florestas. As ações colaboraram para consolidar Resende como parada obrigatória no segmento de turismo de aventura, tendo em vista que o território municipal compreende uma imensa riqueza de biodiversidade e clima perfeito para diversas práticas esportivas ao ar livre e em paisagens privilegiadas.

A gestão municipal seguiu com mais uma edição do tradicional Ruralzão, o campeonato de futebol entre times da zona rural. O título ficou com Vargem Grande, que superou o time da Serrinha na final. O evento esportivo mantém viva uma tradição e une a zona rural do município ao redor do esporte.

Além das competições e eventos que mobilizaram esportistas ao longo do ano, a Prefeitura de Resende avançou também na ampliação da infraestrutura do município. Logo em janeiro, teve início a construção do sexto Centro Municipal Esportivo, no Colégio Municipal Getúlio Vargas, na Cidade Alegria, ampliando a oferta de espaços públicos destinados à prática de atividades físicas e ao desenvolvimento de atletas de diferentes modalidades. Vale lembrar que o Colégio Sagrado Coração também está recebendo um centro esportivo para os alunos.

Em março, Resende foi selecionada para sediar a primeira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025, unindo as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, Educação e Esporte e Lazer, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão e com a valorização de atletas com deficiência. O evento reuniu participantes de várias idades e proporcionou vivências esportivas acessíveis, fortalecendo a agenda paralímpica no município. No segundo semestre deste ano, Resende sediou a segunda edição do evento.

A cidade também ampliou suas áreas dedicadas ao futebol, entregando o Campo do Aterro da Vicentina revitalizado para garantir melhores condições de uso à comunidade. Já o bairro Vila Isabel recebeu um novo campo de grama sintética, oferecendo aos moradores um equipamento moderno e seguro para treinamentos, campeonatos e atividades recreativas.

Os investimentos continuaram ao longo do ano, e em agosto foi inaugurado o Campo de Grama Sintética da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, mais um espaço que se soma à rede municipal de estruturas voltadas à prática esportiva. A criação e revitalização desses equipamentos reforçam a política da gestão de democratizar o acesso ao esporte, ampliar as opções de lazer e incentivar hábitos de vida mais saudáveis.

A lista de opções de esportes e atividades físicas oferecidos gratuitamente compreende dezenas de modalidades e contemplam desde o público infantil até a terceira idade, que segue ganhando muita atenção com atividades que contribuem para a saúde e qualidade de vida. O Ecoparque se consolidou como mais um espaço ao ar livre para receber aulas oferecidas pela gestão municipal.

Mais eventos e competições

O ano de 2025 foi de muita dedicação ao bem-estar e qualidade de vida do munícipe por meio de práticas esportivas. Os eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer já são uma tradição e fortalecem o calendário esportivo da cidade. As ações envolveram desde atividades nas ruas do município, com edições da Corrida Noturna e provas temáticas como a Fantasy Run, até iniciativas voltadas à promoção da saúde, como a Caminhada e Corrida em homenagem ao Dia da Mulher e a Caminhada na Natureza, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo.

As modalidades de velocidade e aventura também tiveram destaque com eventos como o Resende Speed Bike, as etapas do Circuito MTB Resende e do Circuito Mountain Bike, além da Corrida de Montanha, que atraiu atletas para trilhas e áreas naturais do município. As atividades para o público infantil também marcaram presença, com a realização da Corrida Kids e encontros voltados ao lazer, como o Encontro de Patins no Ecoparque.

O calendário esportivo contemplou ainda diversas competições coletivas e de formação esportiva, incluindo o Torneio Vôlei do Horto do Paraíso e o Festival Dente de Leite de Futsal. Já no segundo semestre, grandes eventos também ampliaram a participação de atletas de diferentes modalidades, com o 8º Resende Open Internacional de Karatê Unificado e, em novembro, um conjunto de importantes competições: o Circuito Resendense de Xadrez, a Copa Resende de Judô, o Festival de Dança, a Copa Resende de Beach Tennis, a Copa Resende de Basquete 5x5 e o Open Resende de Jiu-Jitsu.