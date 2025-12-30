unicípio obteve aumento de 83% no número de atendimentos do "Resende Cidadã" e garantiu documentação básica para pessoas em situação de vulnerabilidade - Foto: Arquivo/PMR

Publicado 30/12/2025

Resende - O ano de 2025 foi de crescimento no apoio à população prestado pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O setor da gestão municipal contou com o reforço do programa 'RJ Para Todos', do Governo Estadual, no calendário de ações e conseguiu aumentar 83% dos atendimentos de cidadania, que envolvem principalmente a garantia de documentos básicos. Em 2024, as edições do Resende Cidadã atenderam 2.486 pessoas, enquanto em 2025, com o reforço do programa 'RJ para Todos', esse número de atendimentos subiu para 4.571.

Além de garantir direitos básicos e aproximar a gestão municipal da população com o projeto itinerante, a Prefeitura de Resende seguiu disponibilizando o atendimento através de outros aparelhos, como o Centro Pop, os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), os Centros de Convivência de Idosos (CCI), o Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), o Serviço Especializado em Assistência Social (SEAS), Programa Família Acolhedora, o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM), a Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, a Inclusão Produtiva e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). As ações conjuntas também contam com apoio da Fundação Leão XII, do Detran-RJ e do SETRAB-RJ.

O Centro Pop também atuou na garantia de cidadania e direitos básicos, além de conferir mais dignidade para a população em situação de vulnerabilidade, O serviço ajudou a viabilizar a documentação básica de 2.135 pessoas.

Em 2025, o município promoveu uma série de eventos e iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão, cidadania e garantia de direitos. Entre os destaques, realizou fórum municipal para debater ações de combate ao trabalho infantil, reforçando a proteção integral de crianças e adolescentes, além de sediar encontro regional sobre políticas públicas para pessoas idosas do Estado do Rio de Janeiro, ampliando o diálogo entre municípios e especialistas da área. Também promoveu uma programação cultural em celebração ao Mês da Consciência Negra, valorizando a diversidade, a história e a identidade do povo negro no município.

No campo da saúde mental e da assistência social, a Prefeitura de Resende promoveu fórum do ‘Setembro Amarelo’, incentivando a conscientização sobre a prevenção ao suicídio e o cuidado com a vida. O município também sediou a 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos, fortalecendo o debate sobre equidade, justiça social e políticas de promoção dos direitos fundamentais. Outras ações importantes incluíram a realização do Fórum Municipal da Pessoa em Situação de Rua, a criação de um abrigo provisório noturno para esse público e a realização da Conferência Municipal de Assistência Social, espaços essenciais para escuta, planejamento e construção coletiva de soluções. A gestão municipal ainda promoveu a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, reafirmando o compromisso com o envelhecimento ativo e com a garantia de direitos dessa população, além de realizar o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência, uma iniciativa estratégica para mapear necessidades e orientar políticas públicas mais eficientes e inclusivas.

Como marco significativo desse conjunto de ações, a Prefeitura de Resende apresentou um novo espaço de residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência, oferecendo acolhimento, autonomia e qualidade de vida, e consolidando o compromisso do município com uma cidade mais humana, acessível e preparada para cuidar das pessoas em todas as fases da vida.

Todas essas ações e resultados reafirmam o compromisso da Prefeitura de Resende com a construção de um município mais inclusivo. Os avanços alcançados refletem uma gestão atenta às necessidades da população e dedicada a promover dignidade, proteção social e oportunidades, consolidando bases sólidas para um futuro com mais equidade e cidadania em Resende.