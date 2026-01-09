Artistas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiro - Foto: Rafael Oliveira

Artistas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiroFoto: Rafael Oliveira

Publicado 09/01/2026 12:09

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para o Edital de Chamamento Público nº009/2025 para seleção de artistas mulheres para participarem da exposição “Mulheres por Mulheres”. Com previsão de abertura para o dia 5 de março de 2026, a mostra deve reunir obras de arte no Museu de Arte Moderna de Resende (MAM) em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Interessadas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiro, das 11h às 16h, sempre de segunda a sexta-feira. O edital está disponível na página inicial do site oficial da Prefeitura de Resende (resende.rj.gov.br).

De acordo com o certame, a exposição ‘Mulheres por Mulheres’ trata-se de uma iniciativa cultural de caráter não competitivo e sem premiação financeira, que busca promover a visibilidade e o protagonismo de mulheres de todo o mundo no cenário das artes visuais, em suas mais diversas linguagens e suportes. Podem participar artistas autodeclaradas mulheres, de qualquer idade, localidade e trajetória artística.

Para efetivar a inscrição, a artista candidata deverá entregar presencialmente a Ficha de Inscrição (disponível no Anexo I do edital) devidamente preenchida e o exemplar original da obra no MAM de Resende. Interessadas que residam fora do município de Resende também poderão se inscrever via correio e transportadora. As dimensões máximas permitidas para cada linguagem e suporte artístico estão discriminadas no artigo 2 do edital.

"Resende dá um passo importante ao lançar uma exposição composta apenas por mulheres. Essa é uma oportunidade única para que mais mulheres ocupem esse espaço de criação, troca e visibilidade. Esperamos que as artistas, em especial da nossa região, aproveitem a oportunidade e participem do edital para fazer parte dessa exposição tão especial", afirma o secretário de Cultura de Resende, Professor Wilson.

A exposição “Mulheres por Mulheres" tem previsão de inauguração para o dia 5 de março, no Museu de Arte Moderna (MAM), localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, nº 104, no Centro Histórico de Resende.