Artistas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiroFoto: Rafael Oliveira
Resende lança edital para exposição dedicada às mulheres no Museu de Arte Moderna
Artistas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiro
Resende lança edital para exposição dedicada às mulheres no Museu de Arte Moderna
Artistas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiro
Resende prorroga inscrições do concurso público para auxiliar de creche até o próximo dia 18
As inscrições continuam acontecendo de forma online pelo site do Instituto Consulpam
Cultura é fortalecida com aproximação da população e espaços públicos ativos
Nova edição do FESTER e aulas gratuitas de diversos tipos de arte marcaram o ano pela Secretaria de Cultura
Assistência Social e Direitos Humanos amplia atendimentos e reforça dignidade e cidadania da população
Município obteve aumento de 83% no número de atendimentos do "Resende Cidadã" e garantiu documentação básica para pessoas em situação de vulnerabilidade
Resende investe em centros esportivos, corridas e esportes de adrenalina para unir atletas
Modalidades gratuitas são oferecidas em diversos cantos do município; Ano foi de consolidação no turismo de aventura, com eventos de adrenalina e aventura
Educação Municipal de Resende segue avançando e se consolidando como referência
Anúncio da ampliação do ensino integral em 44 escolas vira um marco histórico para a educação do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.