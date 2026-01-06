As inscrições continuam acontecendo de forma online pelo site do Instituto ConsulpamFoto: Raimundo Brasil
Cultura é fortalecida com aproximação da população e espaços públicos ativos
Nova edição do FESTER e aulas gratuitas de diversos tipos de arte marcaram o ano pela Secretaria de Cultura
Assistência Social e Direitos Humanos amplia atendimentos e reforça dignidade e cidadania da população
Município obteve aumento de 83% no número de atendimentos do "Resende Cidadã" e garantiu documentação básica para pessoas em situação de vulnerabilidade
Resende investe em centros esportivos, corridas e esportes de adrenalina para unir atletas
Modalidades gratuitas são oferecidas em diversos cantos do município; Ano foi de consolidação no turismo de aventura, com eventos de adrenalina e aventura
Educação Municipal de Resende segue avançando e se consolidando como referência
Anúncio da ampliação do ensino integral em 44 escolas vira um marco histórico para a educação do município
Resende segue colhendo frutos de investimentos em saúde e rede é reconhecida internacionalmente
Município recebeu certificados e prêmios simbólicos de instituições pela atuação em segmentos da saúde pública com estrutura modernizada e atendimento humanizado
