As inscrições continuam acontecendo de forma online pelo site do Instituto ConsulpamFoto: Raimundo Brasil

Publicado 06/01/2026 15:52

Resende - A Prefeitura de Resende informa que o prazo de inscrições para o concurso público nº 001/2025, destinado ao preenchimento de vagas na área da educação municipal, foi prorrogado para o dia 18 de janeiro de 2026. Demais informações a respeito do edital estão mantidas. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, acessado através do link consulpam.com.br, ou pelo banner disponibilizado na página inicial do site oficial da Prefeitura de Resende. O valor da taxa de inscrição é de R$100 (cem reais).

De acordo com o edital, o certame contempla 130 vagas para o cargo de Auxiliar de Creche com nível médio de escolaridade como pré-requisito. Estão em disputa 123 vagas em Ampla Concorrência, e sete reservadas a Pessoas com Deficiência, em cumprimento à Lei Federal nº 7.853/1989. O salário base é de R$1.672,68 (mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) para a carga horária de 40 horas semanais.

Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, 18 anos; estar em exercício dos direitos civis e políticos; ter certificado reservista ou de dispensa de incorporação ou de alistamento militar (no caso de candidatos do sexo masculino); estar quite com as obrigações civis e eleitorais, bem como outros requisitos básicos previstos no capítulo III do edital. Alguns dos documentos obrigatórios para a posse estão RG, CPF, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais, comprovante de escolaridade.

No caso de candidatos PcD, é necessário apresentar laudo médico expedido no prazo máximo de um ano antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau/nível de deficiência, com o código da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. É necessário ainda que conste a assinatura e carimbo com o CRM do médico responsável pela emissão, número do CPF, além do nome e código do cargo/emprego pretendido.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 8 de fevereiro. O Instituto Consulpam disponibilizará o Cartão de Identificação, com informações sobre o horário e local de realização das provas, cinco dias antes da data do concurso pelo site da banca na Área do Candidato. A avaliação inclui 40 questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Direito Administrativo e Constitucional, Conhecimentos sobre o Município e Conhecimentos Específicos. Ainda segundo o edital, o resultado final será divulgado no site do concurso em 3 de março de 2026.