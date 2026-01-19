Cadastros para cursos de música e teatro podem ser feitos até dia 2 de fevereiro na secretaria da Escola - Foto: Raimundo Brasil

Cadastros para cursos de música e teatro podem ser feitos até dia 2 de fevereiro na secretaria da EscolaFoto: Raimundo Brasil

Publicado 19/01/2026 13:01

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, inicia, na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, as inscrições para os cursos gratuitos de música e teatro oferecidos pela Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. Os interessados podem procurar a secretaria da escola de segunda a sexta, das 9h às 12h ou 13h às 17h, até 2 de fevereiro.

Na área de música serão oferecidos cursos de técnica vocal, violão, teclado, musicalização infantil, flauta doce, guitarra, ukulele, cavaquinho e teoria musical. O início das aulas acontece em 3 de fevereiro e as turmas serão fechadas de acordo com a demanda do público (confira abaixo a faixa etária para cada curso). Já o curso de teatro será aberto para adultos a partir dos 18 anos.

Segundo o secretário de cultura, Professor Wilson, para a realização da matrícula o interessado deve levar uma foto ¾, uma cópia da identidade ou certidão de nascimento e cópia de um comprovante de residência. "A inscrição de um aluno menor de idade deverá ser feita por um responsável que também precisará apresentar uma cópia da identidade. Estamos prontos para receber os interessados e oferecer os melhores cursos gratuitos para a população de Resende", explicou o secretário.

A equipe de professores é formada pelos profissionais Thiago Zaidan, Lígia Soares, Beto Olliveira, Chuck Bones, Fernanda Simões e Allan Pierre. A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna fica na parte térrea da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende. Maiores informações pelo telefone (24) 3354-6971 ou pelo WhatsApp (24) 98182-8627.

Faixa etária para cada curso:

Musicalização Infantil: Flauta Doce - 5 a 8 anos de idade

Iniciação Musical: Violão, teclado, técnica vocal - 8 a 12 anos

Iniciação Musical: Violão, teclado, guitarra, técnica vocal, cavaquinho, ukulele, teoria musical - a partir dos 12 anos, sem limite de idade, conforme disponibilidade de vagas