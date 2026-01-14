As atividades acontecem pelo município até o dia 30 de janeiro - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 14/01/2026 08:49

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou um extenso calendário com ações voltadas à campanha Janeiro Branco, iniciativa que busca fortalecer o debate sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. Em vigor desde o dia 5 de janeiro, data de retorno das atividades da administração pública, a agenda percorre diferentes unidades de saúde e os principais serviços de acolhimento em saúde mental da cidade até o dia 30 de janeiro.

Com o tema “Paz, Equilíbrio e Saúde Mental”, a programação do Janeiro Branco deste ano conta com rodas de conversa, palestras e abordagem social, além de oficinas e tendas de acolhimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o calendário busca sensibilizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional e promover o autocuidado no município.

"O Janeiro Branco é um convite para que a população olhe com mais carinho para a própria saúde mental e para a saúde emocional do outro. Nosso calendário foi desenvolvido com o objetivo de levar informação, acolhimento e cuidado, além de combater o preconceito com o sofrimento psíquico. A Prefeitura de Resende está com uma agenda com atividades em locais estratégicos para atingir e conscientizar o maior número de pessoas possível ao longo do mês", destaca a Superintendente de Saúde Mental de de Resende, Alana Machado.

Semana CAPS ad

Além das atividades pulverizadas pelo município, a campanha pelo Janeiro Branco em Resende inclui programações semanais no Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas (CAPS ad). A iniciativa conta com oficinas práticas, rodas de conversa, atividades intersetoriais e técnicas de autocuidado.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Resende, o projeto vai trabalhar os eixos “Autocuidado e Redução de Danos”, de 19 a 23 de janeiro, “Projeto de Vida e Continuidade do Cuidado”, entre os dias 22 e 26, bem como “Vínculos, Família e Rede’, na semana de encerramento entre 26 e 30 deste mês.

Confira o cronograma com as próximas ações

14/01 | 9h | CAPS Casa Aberta

Roda de conversa

Tema: Paz, saúde mental e pequenas ações

14/01 | 10h | Serviço Hospitalar de Referência em Saúde Mental da Santa Casa

Abertura da campanha e roda de conversa com usuários

Tema: O que é saúde mental e como cuidar dela

14/01 | 14h | Serviço Hospitalar de Referência em Saúde Mental da Santa Casa

Oficina “Como estou me sentindo hoje?”

15/01 | 9h | Centro Pop

Roda de conversa

Tema: Saúde mental

15/01 | 9h | CAPS Casa Aberta

Roda de conversa

Tema: Paz, saúde mental e pequenas ações

16/01 | 9h às 11h | Ecoparque

Encontro dos Serviços Residenciais Terapêuticos

19/01 | 13h30 às 17h | Hospital de Emergência

Tenda de acolhimento com profissionais do CAPSi

20/01 | 9h | Oficina Geração de Renda

Oficina de criação de arte

20/01 | 10h30 | Serviço Hospitalar de Referência em Saúde Mental da Santa Casa

Conversa educativa interativa

Tema: Pequenas atitudes que ajudam a mente

20/01 | 13h30 às 17h | UPA 24h

Tenda de acolhimento com profissionais do CAPSi

21/01 | 9h às 12h | Hospital de Emergência

Tenda de acolhimento com profissionais do CAPSi

21/01 | 9h | Ambulatório

Roda de conversa

Tema: O valor do autocuidado na saúde mental

21/01 | 9h | CAPS Casa Aberta

Roda de conversa

Tema: Equilíbrio

22/01 | 9h | CAPS Casa Aberta

Roda de conversa

Tema: Equilíbrio

22/01 | 14h | Serviço Hospitalar de Referência em Saúde Mental da Santa Casa

Prática guiada de relaxamento

23/01 | 10h | PSF Visconde de Mauá

Roda de conversa

Tema: Pequenos cuidados, grandes impactos na saúde mental

26/01 | 14h | Serviço Hospitalar de Referência em Saúde Mental da Santa Casa

Mural do Janeiro Branco

30/01 | 9h | Calçadão do Campos Elíseos

Ação itinerante com usuários e profissionais da Oficina Geração de Renda