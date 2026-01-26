Serviços serão realizados na Avenida Gustavo Jardim, 314, no Centro de Resende, ao lado da Maternidade APMIR - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 13:44

Resende - A Prefeitura de Resende e o Detran RJ promovem o programa Detran em Movimento, nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro. Serão oferecidos todos os serviços do Detran, sem necessidade de agendamento. Os moradores poderão tirar documentos – como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) –, transferir a propriedade de veículos, fazer emplacamentos, recorrer de multas de trânsito e resolver pendências.

O atendimento será realizado das 9h às 16h, no Espaço Z, que fica na Avenida Gustavo Jardim, 314, no Centro de Resende, ao lado da Maternidade APMIR. Os moradores serão atendidos por ordem de chegada, com distribuição de senhas para os interessados em tirar a carteira de identidade, pois o atendimento será limitado à capacidade da estrutura montada no local.

O programa Detran em Movimento tem o objetivo de aperfeiçoar o atendimento aos cidadãos e diminuir a demanda por serviços e documentos, especialmente a carteira de identidade. A cada semana será realizado em uma ou mais cidades diferentes.

Primeira via da CIN gratuita

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita. É necessário que o cidadão leve sua certidão de nascimento ou casamento original e tenha CPF. Sem a certidão não será possível tirar a CIN, mesmo que a pessoa já tenha identidade. Quem não tem mais a certidão precisa antes obtê-la nos cartórios. O documento de identidade atual continua válido até 2032, de forma que os cidadãos não precisam se apressar para tirar a CIN.

Para os serviços de Habilitação – como a renovação ou a segunda via da CNH – é preciso pagar o Duda correspondente. O boleto deve ser retirado no Banco Bradesco e pago até quarta-feira (28), véspera do atendimento. O pagamento das taxas também é necessário para as vistorias e os serviços relacionados aos veículos. É preciso, também, estar atento à lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço. As informações podem ser obtidas no site do Detran RJ (detran.rj.gov.br).

Além de tirar ou renovar documentos, os moradores vão participar de ações educativas e terão acesso à Ouvidoria, ao serviço de recurso de infrações e ao Protocolo, para resolver pendências, como obter a devolução de taxas pagas, dar entrada no pedido de perícia médica ou desistir de categoria na CNH, entre outros.