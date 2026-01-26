Serviços serão realizados na Avenida Gustavo Jardim, 314, no Centro de Resende, ao lado da Maternidade APMIRFoto: Divulgação
'Detran em Movimento' chega a Resende nesta quinta-feira, dia 29
Atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas para identidade
Resende abre inscrições para seleção de oficineiros do programa 'Escola em Tempo Integral'
Interessados devem se candidatar presencialmente na Secretaria Municipal de Educação até o dia 6 de fevereiro
Prefeitura intensifica 'Operação Verão' para garantir o ordenamento público em Resende
Ação integra secretarias e órgãos municipais para aumentar a fiscalização e segurança durante toda a temporada de intensa movimentação turística na cidade
Escola das Artes de Resende abre inscrições nesta segunda-feira, dia 19
Cadastros para cursos de música e teatro podem ser feitos até dia 2 de fevereiro na secretaria da Escola; confira os detalhes
Resende promove calendário de ações em alusão ao Janeiro Branco
Atividades espalhadas pelo município acontecem até o dia 30 de janeiro
Resende lança edital para exposição dedicada às mulheres no Museu de Arte Moderna
Artistas podem se inscrever gratuitamente até o dia 27 de fevereiro
