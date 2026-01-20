Interessados devem se candidatar presencialmente na Secretaria Municipal de Educação até o dia 6 de fevereiro - Foto: Rafael Oliveira

Interessados devem se candidatar presencialmente na Secretaria Municipal de Educação até o dia 6 de fevereiroFoto: Rafael Oliveira

Publicado 20/01/2026 14:51

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o Edital nº04/2025 de Seleção e Constituição do Banco de Oficineiros para o Programa Escola em Tempo Integral. As vagas destinadas a este processo seletivo tem caráter voluntário, em conformidade com os termos da Lei do Voluntariado (nº 9.608/1988), com prazo de até onze meses, estabelecidos entre fevereiro e dezembro de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Padre Marques, nº 68, no Centro Histórico. O prazo encerra às 16 horas do dia 6 de fevereiro.

De acordo com o certame, estão disponíveis 63 vagas com carga horária estabelecida de 30 horas semanais para oficineiros que deverão ministrar atividades diversificadas relativas ao Programa Escola em Tempo Integral. Os selecionados receberão auxílio financeiro mensal para o ressarcimento das despesas pessoais, conforme a Lei Federal nº 9.608/98. Podem participar do processo seletivo pessoas a partir de 18 anos, com Ensino Médio completo, experiência comprovada na área de interesse das oficinas e em pleno exercício dos direitos civis e políticos.

Para fazer a inscrição, os interessados devem se dirigir à sede da Secretaria Municipal de Educação munidos dos seguintes documentos: cópia do RG, cópia do CPF, comprovante de residência e currículo atualizado, além da Ficha de Inscrição e Formulário de Entrega de Títulos e Tempo de Experiência anexados no edital. A seletiva acontece de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

"A seleção de oficineiros é uma oportunidade para profissionais que desejam atuar no Programa Escola em Tempo Integral, contribuindo com as atividades extracurriculares e adquirindo experiência na área educacional. Esperamos que os candidatos participem do processo seletivo e aproveitem essa vivência dentro da nossa rede municipal de ensino.", destaca a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

O Edital nº 04/2025 está disponível no Boletim Oficial de número 105, publicado no site oficial da Prefeitura de Resende em 30 de dezembro de 2025. Acesse pelo link: resende.rj.gov.br.