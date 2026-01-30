Acordo assinado nesta quarta-feira, dia 28, prevê ações integradas para ampliar a qualificação profissional no município - Foto: Raimundo Brasil

Publicado 30/01/2026 16:58

Resende - Resende deu um passo importante para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do município. Em reunião estratégica do Programa Emprega + Resende, realizada na última quarta-feira (28), na sede do SENAI/Firjan Resende, o prefeito Tande Vieira assinou a Carta de Adesão ao Pacto pela Empregabilidade, firmando o compromisso da administração municipal com o fomento ao mercado de trabalho na cidade.

O documento formaliza uma parceria entre a Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços (SMICS), o setor produtivo, as instituições formativas, como o Firjan Sul Fluminense, e demais entidades de capacitação profissional. O plano de ação do novo acordo, apresentado no evento, inclui um conjunto de ações voltadas à formação profissional, qualificação da mão de obra e ampliação de oportunidades.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Resende, Fernando Rodrigues, destaca que o Pacto pela Empregabilidade surge em um momento de aceleração do desenvolvimento econômico da cidade. "O Pacto pela Empregabilidade representa a união de esforços da Prefeitura com tantos parceiros que possuem o mesmo propósito de aumentar as oportunidades e garantir que o crescimento da cidade se traduza em mais empregos e renda para a população", afirma o secretário.

Reafirmando esse compromisso, o presidente da Firjan Sul Fluminense e 2º vice-presidente da Firjan, Henrique Nora Junior, explica como essa união entre o poder público e os signatários do acordo vai impactar a vida dos trabalhadores de Resende. "Temos um mercado cada vez mais dinâmico, que exige novas competências técnicas, comportamentais e digitais. Preparar os trabalhadores para esse cenário e contribuir com a qualificação da mão de obra alinhada às transformações do mundo de trabalho é garantir mais renda para as famílias e mais desenvolvimento para o município", finaliza.

Resende é destaque em geração de emprego e renda

O histórico recente revela que o desenvolvimento econômico do município segue uma trajetória consistente. Só em 2025, Resende esteve em destaque em dois dos principais índices que analisam indicadores relacionados à geração de emprego e renda na cidade.

Em maio do ano passado, a cidade superou a média estadual de Emprego e Renda no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e alcançou o pódio como o 3º melhor município do Estado do Rio de Janeiro. Entre os municípios com até 200 mil habitantes, Resende ficou em primeiro lugar em todo o estado.

Nesta mesma seara, o município comemorou uma sequência positiva nas métricas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados que avalia o mercado de trabalho a nível nacional. A cidade encerrou o ano de 2025 liderando o saldo de empregos na região do Médio Paraíba, resultado impulsionado principalmente pelos setores de Indústria e Serviços.

O prefeito de Resende, Tande Vieira, celebra o acordo firmado e projeta resultados ainda melhores para a cidade. "Esse é um momento muito marcante para a nossa cidade. Tenho certeza de que o Pacto pela Empregabilidade vai fazer uma diferença muito grande na vida de muita gente. Quero parabenizar todo mundo que está envolvido neste grande projeto e agradecer pela dedicação com o desenvolvimento de Resende e da melhoria na qualidade de vida das nossas famílias", encerra o prefeito.