Esquenta para o Carnaval 2026 acontece nos dias 7 e 8 de fevereiroFoto: Divulgação
Pré-Carnaval de Resende terá blocos regionais, shows e corrida à fantasia
'Pacto pela Empregabilidade' fortalece parceria entre prefeitura, empresas, e instituições formadoras em Resende
Acordo assinado nesta quarta-feira, dia 28, prevê ações integradas para ampliar a qualificação profissional no município
Matrículas abertas para educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Resende
Estudantes a partir de 15 anos podem se matricular no Colégio Municipal Getúlio Vargas ou na Escola Municipal Maria de Assis Barboza
'Detran em Movimento' chega a Resende nesta quinta-feira, dia 29
Atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas para identidade
Resende abre inscrições para seleção de oficineiros do programa 'Escola em Tempo Integral'
Interessados devem se candidatar presencialmente na Secretaria Municipal de Educação até o dia 6 de fevereiro
Prefeitura intensifica 'Operação Verão' para garantir o ordenamento público em Resende
Ação integra secretarias e órgãos municipais para aumentar a fiscalização e segurança durante toda a temporada de intensa movimentação turística na cidade
