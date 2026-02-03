Esquenta para o Carnaval 2026 acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro - Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 17:02

Resende - O tradicional Pré-Carnaval de Resende chega a mais uma edição com uma extensa programação para animar os foliões. A programação que dá início às celebrações momescas na cidade prevê atrações gratuitas para o final de semana dos dias 7 e 8 fevereiro, na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Jalisco, em frente ao Parque das Águas.

No próximo sábado (7), a partir das 13h, o Bloco Carnavalesco Vai Com Tudo Alto dos Passos abre-alas para a folia resgatando marchinhas e grandes sucessos das matinês. Em seguida, um DJ assume o comando da festa para manter o alto astral dos brincantes e preparar o palco para o show de Diogo Senna, previsto para às 16 horas. Encerrando o primeiro dia de atrações, a Banda Mistura Carioca levanta o público com um vasto repertório típico do Carnaval.

Já no domingo, dia 8 de fevereiro, a programação convida os foliões para mais uma Resende Fantasy Run. A corrida e caminhada à fantasia tem largada prevista para às 8h, no Parque das Águas, e um percurso de aproximadamente 4 quilômetros que promete unir diversão, esporte e criatividade pela manhã. Batendo mais um recorde de procura, o evento teve inscrições gratuitas abertas no dia 13 de janeiro.

O último dia de esquenta para o Carnaval Resende 2026 segue, a partir das 13 horas, com apresentação de DJ, encontro dos blocos carnavalescos “Ki Beleza” e “B.R.E.G.A”, além da concentração dos blocos “Tamborim de Ouro” e “Tô que Tô”. As atrações de encerramento do domingo de Pré-Carnaval serão o grupo Zero Bala Folia e o cantor Paulo Toró, que se apresentam a partir das 16 horas.

"Resende tem uma história linda com o carnaval, já foi referência em todo o Vale do Paraíba, e essa programação de pré-carnaval é uma forma de resgatar essa tradição e fortalecer a nossa cultura. Preparamos uma festa alegre, democrática e familiar, pensada para que pais, filhos e avós possam curtir juntos. Tudo isso com planejamento, organização e segurança, para que a folia seja marcada pela diversão, pelo respeito e pela tranquilidade de todos. Convidamos toda a população para prestigiar e celebrar com a gente", destaca o prefeito Tande Vieira.

O evento contará com atuação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil Municipal e apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Pré-Carnaval Resende 2026

Sábado, 07/02

13h - Bloco Vai Com Tudo Alto dos Passos

14h - DJ

16h - Diogo Senna

18h - Mistura Carioca

Domingo, 08/02

8h - Resende Fantasy Run

13h - DJ

14h - Blocos Ki Beleza e B.R.E.G.A.

15h - Tamborim de Ouro e Tô que Tô

16h - Zero Bala Folia

18h - Paulo Toró