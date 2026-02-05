O público poderá conferir o acervo até o dia 27 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feira - Foto: Raimundo Brasil

O público poderá conferir o acervo até o dia 27 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feiraFoto: Raimundo Brasil

Publicado 05/02/2026 14:26

Resende - O clima de carnaval tomou conta do projeto ‘Arte na Capa’, exibido mensalmente no Museu da Imagem e do Som de Resende (MIS), nesta segunda edição do ano. A exposição, que reúne uma seleção temática de capas temáticas de disco de vinil, apresenta a exposição ‘Folia em 33 Rotações’ em alusão à temporada carnavalesca celebrada neste mês. O público poderá conferir o acervo até o dia 27 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

A mostra de fevereiro apresenta uma gama de capas alusivas à folia, desde discos de grupos carnavalescos aos vinis de sambas de enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Entre os títulos selecionados para compor a mostra ‘Folia em 33 Rotações’, figuram raridades da indústria fonográfica como o álbum ‘Mangueira do Amanhã’, de 1989, contendo gravações do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Mangueira do Amanhã, e discos de escolas de samba da década de 1980 dos grupos de Acesso e Especial do carnaval carioca.

"O acervo do nosso museu foi majoritariamente formado pelos discos doados pela Rádio Resende ao criador do MIS, o senhor Claudionor Rosa. A partir deste primeiro acervo, outros materiais foram incorporados ao museu através de doações feitas pela população.", destaca a museóloga e coordenadora do MIs de Resende, Lígia Azevedo.

O Museu da Imagem e do Som de Resende funciona na parte térrea da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico.