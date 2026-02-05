O público poderá conferir o acervo até o dia 27 de fevereiro, sempre de segunda a sexta-feiraFoto: Raimundo Brasil
Resende celebra carnaval em exposição que resgata discos raros da folia
Acervo conta com exemplares de samba-enredo das escolas do Rio de Janeiro, marchinhas clássicas e sucessos do carnaval nordestino
Pré-Carnaval de Resende terá blocos regionais, shows e corrida à fantasia
Esquenta para o Carnaval 2026 acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro
'Pacto pela Empregabilidade' fortalece parceria entre prefeitura, empresas, e instituições formadoras em Resende
Acordo assinado nesta quarta-feira, dia 28, prevê ações integradas para ampliar a qualificação profissional no município
Matrículas abertas para educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Resende
Estudantes a partir de 15 anos podem se matricular no Colégio Municipal Getúlio Vargas ou na Escola Municipal Maria de Assis Barboza
'Detran em Movimento' chega a Resende nesta quinta-feira, dia 29
Atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas para identidade
Resende abre inscrições para seleção de oficineiros do programa 'Escola em Tempo Integral'
Interessados devem se candidatar presencialmente na Secretaria Municipal de Educação até o dia 6 de fevereiro
