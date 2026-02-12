A conquista reforça um compromisso assumido desde o início da gestãoFoto: Divulgação
Tande Vieira celebra conquista na Educação: Resende é Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada
O selo é baseado na avaliação de mais de 50 indicadores técnicos, com metas bem definidas e critérios rigorosos de desempenho das redes municipais de ensino.
Prefeitura de Resende esclarece informações nos carnês do IPTU 2026
Ajuste pontual na identificação do exercício não altera a validade dos boletos nem o registro dos pagamentos
Resende celebra carnaval em exposição que resgata discos raros da folia
Acervo conta com exemplares de samba-enredo das escolas do Rio de Janeiro, marchinhas clássicas e sucessos do carnaval nordestino
Pré-Carnaval de Resende terá blocos regionais, shows e corrida à fantasia
Esquenta para o Carnaval 2026 acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro
'Pacto pela Empregabilidade' fortalece parceria entre prefeitura, empresas, e instituições formadoras em Resende
Acordo assinado nesta quarta-feira, dia 28, prevê ações integradas para ampliar a qualificação profissional no município
Matrículas abertas para educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Resende
Estudantes a partir de 15 anos podem se matricular no Colégio Municipal Getúlio Vargas ou na Escola Municipal Maria de Assis Barboza
