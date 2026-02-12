A conquista reforça um compromisso assumido desde o início da gestão - Foto: Divulgação

A conquista reforça um compromisso assumido desde o início da gestãoFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 15:14

Resende - Resende acaba de alcançar mais um reconhecimento de destaque na Educação. O município conquistou o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, certificação concedida às cidades que garantem que suas crianças estejam alfabetizadas na idade certa, com qualidade de ensino, acompanhamento pedagógico e resultados consistentes.

Para o prefeito Tande Vieira, a conquista reforça um compromisso assumido desde o início da gestão. “Quando eu dizia, ainda na campanha, que o desafio deste mandato era manter as conququistas que construímos com o Diogo na Saúde e na Educação e continuar avançando, era compromisso de verdade. E é exatamente isso que está acontecendo.”

O selo é baseado na avaliação de mais de 50 indicadores técnicos, com metas bem definidas e critérios rigorosos de desempenho das redes municipais de ensino.

Os números comprovam a evolução de Resende. Em 2024, Resende atingiu 88 pontos, já em 2025, foram 133 pontos, de um total de 150.

O crescimento expressivo colocou o município entre os destaques do estado. Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, apenas 27 conquistaram o Selo Ouro, e Resende está nesse grupo.

O prefeito também destacou o trabalho de quem faz a educação acontecer no dia a dia. “Esse resultado é mérito dos nossos professores, diretores, equipes pedagógicas e de cada profissional que está dentro da sala de aula, além das famílias, que caminham junto com a escola. Educação se constrói em parceria.”

Segundo Tande, o reconhecimento reforça a certeza de que investir em educação é o caminho mais seguro para o desenvolvimento da cidade. “Vamos seguir avançando, porque investir em educação é garantir o futuro de Resende.”