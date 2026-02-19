Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira foi totalmente construído e conta com três salas, recepção e depósito - Foto: Raimundo Brasil

Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira foi totalmente construído e conta com três salas, recepção e depósitoFoto: Raimundo Brasil

Publicado 19/02/2026 16:33

Resende - Resende se prepara para receber o sexto Centro Municipal Esportivo. A nova unidade será entregue nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, em uma cerimônia realizada às 14h30. O evento contará com a presença de autoridades locais e é aberto à população.

A estrutura foi totalmente construída, desde a fundação. O Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira, que fica anexo ao Colégio Municipal Getúlio Vargas, no bairro Cidade Alegria, tem três salas para a realização das atividades, dois banheiros (masculino e feminino), uma sala de recepção e um depósito para armazenamento adequado dos materiais esportivos. Além disso, o espaço tem pontos acessíveis, como rampa de acesso e banheiros adaptados.

"Resende é uma cidade que vem crescendo cada vez mais e recebendo a devida importância ao esporte. Para comportar a crescente demanda e permitir que os munícipes tenham um atendimento democrático e igualitário, é necessário ampliar as unidades que ofertam as aulas. Por isso, temos unidades em vários pontos da cidade", disse o secretário de Esporte e Lazer, Emerson Pacheco.

O sexto Centro Esportivo atenderá aos alunos das escolas municipais Getúlio Vargas e Abrahão Hermano Ribenboim no contra turno (manhã e tarde) e a população em geral no período da noite. O espaço terá aulas de balé, hip hop, jazz, judô, jiu-jitsu e kick-boxing.

A nova unidade fica na Avenida do Canal Norte, s/n, anexo ao Colégio Municipal Getúlio Vargas. É importante reforçar que Resende conta ainda com outros cinco centros esportivos: nos bairros Jardim Aliança II, Centro, Paraíso, São Caetano e no distrito de Engenheiro Passos.