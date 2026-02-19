Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira foi totalmente construído e conta com três salas, recepção e depósitoFoto: Raimundo Brasil
Sexto Centro Esportivo de Resende será inaugurado nesta sexta-feira, dia 20
Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira foi totalmente construído e conta com três salas, recepção e depósito
Sexto Centro Esportivo de Resende será inaugurado nesta sexta-feira, dia 20
Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira foi totalmente construído e conta com três salas, recepção e depósito
Educação pública de Resende tem quase 50 professores reconhecidos no novo programa de valorização do MEC
‘Mais Professores para o Brasil’ oferece 3 mil reais destinados à aquisição de equipamentos para mais de 100 mil professores da educação básica
Tande Vieira agradece população e destaca Carnaval seguro e com clima familiar em Resende
Tande também fez questão de reconhecer o trabalho das equipes que atuaram na organização e na segurança da festa, ressaltando o empenho de todos os profissionais envolvidos
Educação de Resende recebe 'Selo Ouro' no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada pelo segundo ano consecutivo
Município atinge a segunda maior nota do Médio Paraíba com 133 pontos
Tande Vieira celebra conquista na Educação: Resende é Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada
O selo é baseado na avaliação de mais de 50 indicadores técnicos, com metas bem definidas e critérios rigorosos de desempenho das redes municipais de ensino.
Prefeitura de Resende esclarece informações nos carnês do IPTU 2026
Ajuste pontual na identificação do exercício não altera a validade dos boletos nem o registro dos pagamentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.