?Mais Professores para o Brasil? oferece 3 mil reais destinados à aquisição de equipamentos para mais de 100 mil professores da educação básica - Foto: Raimundo Brasil

?Mais Professores para o Brasil? oferece 3 mil reais destinados à aquisição de equipamentos para mais de 100 mil professores da educação básicaFoto: Raimundo Brasil

Publicado 19/02/2026 12:09

Resende - Resende inicia o ano letivo de 2026 celebrando mais um importante reconhecimento nacional pelo trabalho executado na educação pública municipal. Aproximadamente cinquenta professores das três escolas da rede municipal foram contemplados pelo programa ‘Mais Professores para o Brasil’, uma iniciativa do Ministério da Educação que premia docentes de escolas públicas com desempenho positivo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

De acordo com a lista divulgada pelo MEC, mais de sete mil escolas em todo o país foram consideradas elegíveis para a premiação. Em Resende, figuram na seleção 7 professores da Escola Municipal Francisco Quirino Diniz e 22 professores da E.M. Maria de Assis Barboza, unidades cujas notas no último IDEB atingiram o total de 7,2, referente ao ensino aplicado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Foram reconhecidos ainda mais 20 professores do CIEP Brizolão 342 Geraldo da Cunha Rodrigues, que apresentou nota 5,9 nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Cada educador selecionado receberá o valor de R$ 3 mil (três mil reais), creditados em cartão emitido pelo Banco do Brasil e que deverão ser utilizados exclusivamente na compra de novos equipamentos tecnológicos, como computadores, notebooks, tablets ou minicomputadores. A quantia poderá ser complementada com recursos próprios, visando garantir que os professores tenham acesso aos equipamentos necessários para a melhoria do trabalho exercido em sala de aula.

"Essa premiação é motivo de muito orgulho para todos nós, porque mostra a força e qualidade do ensino oferecido na nossa rede municipal de ensino. Quero parabenizar todos os professores pelos resultados alcançados no IDEB que refletem nesse reconhecimento. É um incentivo muito importante para continuarmos lutando por uma educação pública de qualidade para todos os nossos alunos", destaca a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

Programa Mais Professores para o Brasil

Instituído pelo decreto nº 12.358/2025, o Programa Mais Professores para o Brasil tem como objetivo a valorização e qualificação dos profissionais da educação básica e o incentivo à docência no país. A iniciativa contempla docentes de todo o país, divididos entre as categorias Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.