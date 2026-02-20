Serrinha do Alambari e distrito de Engenheiro Passos chegaram a 100% de ocupação - Foto: Divulgação/PMR

Serrinha do Alambari e distrito de Engenheiro Passos chegaram a 100% de ocupaçãoFoto: Divulgação/PMR

Resende - O setor de turismo de Resende segue consolidado como parada obrigatória na Região das Agulhas Negras. Um levantamento realizado junto à Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura de Resende indicou que o município obteve uma média de 90% de toda a rede hoteleira durante o período de carnaval.

Os dados obtidos com informações de serviços de hospedagem da cidade indicaram que taxa na Serrinha do Alambari e no distrito de Engenheiro Passos atingiu os 100%. Já em Visconde de Mauá e Resende, mais próximo ao centro da cidade, a ocupação foi de 80%. Segundo a secretária de Turismo, Roberta Dias de Oliveira, a alta procura ressalta a consolidação do município como roteiro ideal em qualquer época do ano.

"O Carnaval em Resende foi extremamente positivo, com uma taxa média de ocupação em torno de 90%, o que confirma a força do nosso turismo. Destinos como Visconde de Mauá, Serrinha do Alambari e Engenheiro Passos foram muito procurados, atraindo visitantes em busca de natureza, aventura, descanso e experiências autênticas. Esse resultado reforça Resende como um destino completo, capaz de receber bem o turista em diferentes épocas do ano, movimentando a economia local e fortalecendo toda a cadeia do turismo", disse a secretária.

Como de costume, a folia na cidade começou mais cedo. O já tradicional pré-carnaval de Resende contou com shows, blocos e até corrida à fantasia. A programação especial nos dias 7 e 8 de fevereiro garantiu a festa para milhares de foliões. Apesar de atrativos durante os dias de carnaval na cidade, o turismo local também é uma oportunidade para quem prefere um pouco mais de tranquilidade.

Sobre o Turismo de Resende

Localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, Resende é uma das mais belas cidades turísticas da Região das Agulhas Negras, no sul do Estado do Rio. A experiência no município é rica para quem busca paz, tranquilidade, belos cenários com natureza exuberante e preservada com suas matas, rios, cachoeiras, ar puro, o canto dos pássaros e diversidade de fauna e flora. Mais informações sobre alguns dos principais pontos turísticos da cidade podem ser conferidas no link: https://resende.rj.gov.br/turismo