Ação será realizada no Calçadão de Campos Elíseos no próximo sábado, dia 28 - Foto: Divulgação/PMR

Ação será realizada no Calçadão de Campos Elíseos no próximo sábado, dia 28Foto: Divulgação/PMR

Publicado 25/02/2026 16:32

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Cultura, realiza no próximo sábado (28), entre 10h e 13h, a primeira edição de 2026 do projeto ‘Livros Livres’, que é inspirado no movimento internacional “BookCrossing”. O evento, que é uma realização da Biblioteca Jandyr Cesar Sampaio, será no Calçadão de Campos Elíseos.

A referência do projeto foi trazida dos Estados Unidos para o Brasil em 2001 e consiste em “esquecer/libertar” livros em vários locais públicos do município para serem encontrados e lidos pela população. Na dinâmica original do “BookCrossing”, os locais públicos podem ser bancos de praças, parques, pontos de ônibus ou qualquer outro lugar que a imaginação ditar.

Para a primeira edição do ano, o local escolhido foi o Calçadão de Campos Elíseos, espaço que atrai um grande público aos sábados em virtude do comércio local. A dinâmica do evento continua a mesma, com o público procurando um ‘Vale Livro’ na área do Calçadão, que será trocado com os funcionários da biblioteca por um livro da preferência do leitor contemplado.

Segundo o Secretário de Cultura, professor Wilson, o principal objetivo do projeto é a formação leitora do munícipe, por meio do livre acesso aos livros. "É importante ressaltar que não haverá necessidade de cadastro, empréstimo ou devolução para a biblioteca. O livro será um presente da secretaria e poderá ser compartilhado com qualquer outra pessoa. Todo material bibliográfico será higienizado e embalado antes de ser trocado pelos ‘Vales Livros’ espalhados pelo local. Em cada livro haverá uma etiqueta contendo informações sobre a biblioteca", disse.

Ainda de acordo com o secretário, o objetivo do projeto é incentivar a leitura, a conexão com a biblioteca e a sustentabilidade, uma vez que o projeto promove a reutilização de livros usados, o que contribui para a redução de descarte de resíduos sólidos. As obras literárias separadas pelo projeto “Livros Livres” são oriundas de doações recebidas pela Biblioteca Municipal. O projeto também utiliza títulos excedentes do seu acervo.

Quem conseguir um livro no próximo sábado, pode compartilhar sua experiência nas redes sociais, marcando os perfis da Secretaria de Cultura (@cultura.resende) e da Prefeitura de Resende (@prefresende).