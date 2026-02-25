Ação será realizada no Calçadão de Campos Elíseos no próximo sábado, dia 28Foto: Divulgação/PMR
Prefeitura de Resende realiza primeira edição do 'Livros Livres' em 2026
Ação será realizada no Calçadão de Campos Elíseos no próximo sábado, dia 28, a partir das 10h
'Programa Bairro Legal' beneficia Morro do Machado e Morro do Batista, em Resende
Serviços começaram nesta segunda-feira com mutirões de limpeza, manutenção e conservação urbana e combate à Dengue
Resende apresenta seleção de futsal, novos uniformes e projeto para equipe da cidade
Mudança busca criar uma identidade e potencializar a equipe que representa a cidade em competições oficiais
Levantamento aponta que rede hoteleira de Resende atingiu média de 90% de ocupação no carnaval
Serrinha do Alambari e distrito de Engenheiro Passos chegaram a 100% de ocupação
Sexto Centro Esportivo de Resende será inaugurado nesta sexta-feira, dia 20
Centro Esportivo Municipal Profª Simone Almeida Lira foi totalmente construído e conta com três salas, recepção e depósito
Educação pública de Resende tem quase 50 professores reconhecidos no novo programa de valorização do MEC
‘Mais Professores para o Brasil’ oferece 3 mil reais destinados à aquisição de equipamentos para mais de 100 mil professores da educação básica
