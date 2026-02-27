Balanço aconteceu após as fortes chuvas na cidade durante toda a semana - Foto: Raimundo Brasil

Publicado 27/02/2026 16:12

Resende - A Prefeitura de Resende divulga o balanço das ações realizadas entre a noite desta quarta-feira (25) e a manhã desta quinta-feira (26), após as fortes chuvas que atingiram o município e elevaram o nível do Rio Sesmaria, além de provocarem ocorrências em diferentes bairros da cidade.

Às 1h13, o monitoramento da Defesa Civil identificou a elevação do nível do Rio Sesmaria, que chegou a 3,20 metros. Diante do cenário e considerando que o nível de alerta é de 3,80 metros, as equipes se deslocaram imediatamente para o bairro Ipiranga, área considerada mais sensível ao transbordamento. Às 3h29, com uso da viatura e sirene, foi emitido alerta à população local sobre o risco iminente de transbordamento.

O nível do rio subiu rapidamente e atingiu as ruas Vereador Richard Rocha de Andrade, Itamar Boop, Joaquim de Azevedo Carneiro Maia, Rodolfo Pellini Filho, José Geraldo Coutinho e a Avenida Sesmaria. Residências em diferentes pontos dessas vias foram impactadas pela elevação da água. Após o alerta, a Defesa Civil orientou os moradores das áreas de risco a retirarem veículos das garagens e estacionarem em locais mais altos, como a Avenida Augusto de Carvalho, além de posicionarem móveis em partes elevadas das residências.

O transbordamento ocorreu em decorrência das chuvas intensas registradas na localidade de Formoso, em São Paulo, onde o volume chegou a 100 milímetros. Em Resende, o acumulado foi de aproximadamente 120 milímetros, provocando encharcamento do solo e contribuindo para deslizamentos de terra.

Entre as ocorrências registradas estão a queda de árvore sobre o telhado de uma residência na Rua General Prati de Aguiar, no Tangará, além de deslizamentos que interditaram total ou parcialmente trechos das ruas Ari Guimarães, no bairro Surubi Novo, Clodomiro Maia, em frente à Igreja Metodista, João Pessoa, no bairro Vila Nova, e no final da Avenida Ayrton Senna, no início da Rua Rodolfo Anechino, no Surubi Velho. As equipes atuaram com o apoio de máquinas e caminhões para desobstrução das vias e estabilização dos pontos afetados.

O superintendente da Defesa Civil, Flávio Germano, informou que o monitoramento do município é feito durante 24h. "O acompanhamento em tempo real do nível do rio foi fundamental para que pudéssemos agir rapidamente, emitir alertas e orientar os moradores das áreas mais vulneráveis. Apesar do volume expressivo de chuva, conseguimos minimizar riscos e não tivemos vítimas. É importante reforçar que o monitoramento da Defesa Civil é feito 24h, todos os dias da semana", afirmou.

O prefeito de Resende, Tande Vieira, reforçou o trabalho integrado das equipes municipais. "Nossas equipes estiveram mobilizadas durante toda a madrugada e continuam atuando nas ações de rescaldo. A prioridade é garantir a segurança da população, restabelecer a normalidade e prestar todo o suporte necessário às famílias atingidas", declarou.

Para urgências e emergências, o número da Defesa Civil é o 199.