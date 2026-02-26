Planejamento reforça limpeza urbana e cumprimento da legislação municipal - Foto: Raimundo Brasil

Planejamento reforça limpeza urbana e cumprimento da legislação municipalFoto: Raimundo Brasil

Publicado 26/02/2026 15:47

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Superintendência de Serviços Públicos, divulgou o cronograma completo da coleta de entulho para o ano de 2026. A coleta de entulho é um serviço contínuo e diário, responsável pela retirada de materiais inservíveis das vias públicas, prevenindo o acúmulo de resíduos e contribuindo para a conservação dos espaços urbanos.

O planejamento anual permite que cada bairro tenha datas previamente definidas para o recolhimento, garantindo que os moradores tenham ciência do período em que os profissionais passarão recolhendo os materiais.

Além da organização da coleta, a administração municipal alerta para o descarte irregular de resíduos, prática que é passível de penalidade conforme a legislação municipal. A Lei nº 2.150/99 estabelece que constitui ato lesivo à limpeza urbana depositar ou lançar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, resíduos sólidos de qualquer natureza; bem como sujar logradouros ou vias públicas, em decorrência de obras ou desmatamento.

Já a Lei nº 3.437/2018 determina a aplicação de multa para pessoa física ou jurídica flagrada descartando lixo ou entulho em terrenos públicos, prevendo penalidades progressivas em caso de reincidência. Em complemento, a Lei nº 4.470/2025, que instituiu o programa “Lote Limpo, Resende Limpa”, permite que a administração municipal execute serviços de capina e retirada de entulhos de terrenos particulares não edificados e transfira o custo das ações ao responsável pela propriedade.

O descarte inadequado de resíduos ocasiona ainda no acúmulo de entulho, que favorece a proliferação de animais peçonhentos e do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Além disso, contribui para o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e prejuízos à mobilidade e segurança da população.

O prefeito Tande Vieira destacou que a divulgação do cronograma fortalece as ações em conjunto entre poder público e moradores. "A limpeza da cidade é uma atividade coletiva. A Prefeitura faz sua parte ao organizar e executar o cronograma anual de coleta, assim como disponibilizar equipes para dar o destino correto aos resíduos. Mas é fundamental que cada um colabore, respeitando as datas e evitando o descarte irregular", afirmou.

Mais informações no site resende.rj.gov.br/servicos/coleta-de-entulho.

Confira o cronograma completo para 2026:

01/02/2026 a 20/02/2026 - REGIÃO 10

Jardim Esperança, Jardim do Sol, Parque Embaixador, Campo Belo, Nossa Senhora de Fátima I e II

21/02/2026 a 10/03/2026 - REGIÃO 11

Morada da Barra, Parque Minas Gerais, Tulipa e Gardênia, Jardins das Rosas (Bulhões)

11/03/2026 a 30/03/2026 - REGIÃO 12

Vicentina I e II, Santo Amaro, Vila Central, Vila Moderna, Morro de Batista e Morro do Machado

01/04/2026 a 20/04/2026 - REGIÃO 13

Lavapés, Alto dos Passos, Vila Elizabeth, Vila Verde, Centro Histórico, Surubi, Novo Surubi e Alto do Surubi

01/05/2026 a 20/05/2026 - REGIÃO 1

Morada da Montanha, Mirante da Serra, Jardim Aliança I e II, Morada do Contorno, Jardim Primavera I, II e III, Toyota I e II, Vila Isabel, Jardim d’Oeste, Vila Lourdes e Bela Vista

20/05/2026 a 31/05/2026 - REGIÃO 2

Jardim Beira Rio, Jardim Alegria, Nova Alegria, Cidade Alegria, Alegria II e Vila Alegria (Alegria Velha)

01/06/2026 a 20/06/2026 - REGIÃO 3

Boa Vista I e II, Nova Resende, Casa da Lua, Morada do Bosque e Mirante das Agulhas

20/06/2026 a 30/06/2026 - REGIÃO 4

Mutirão, Itapuca, Vila Hulda, Vila Santa Isabel, Bairro Elite e Morada da Felicidade

01/07/2026 a 20/07/2026 - REGIÃO 5

Morada da Colina I, II e III, Mirante das Agulhas

20/07/2026 a 30/07/2026 - REGIÃO 6

Liberdade, Nova Liberdade, Vila Santa Cecília, Jardim Jalisco, Campo do Manejo e Vila Julieta

01/08/2026 a 20/08/2026 - REGIÃO 7

Barbosa Lima, Centro, Ipiranga I e II, Jardim Brasília I e II, Eucaliptal e Tangará

20/08/2026 a 30/08/2026 - REGIÃO 8

Bairro Comercial, Campos Elíseos, São Sebastião, Jardim Tropical, Montese I e II, Morada do Castelo e Monet

01/09/2026 a 20/09/2026 - REGIÃO 9

São Caetano, Alambari, Morro do Cruzeiro, Castelo Branco, Paraíso e Alto Paraíso