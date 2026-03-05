Mostra será aberta dia 05 de março, às 18h, no Museu de Arte Moderna de Resende - Foto: Divulgação

Mostra será aberta dia 05 de março, às 18h, no Museu de Arte Moderna de ResendeFoto: Divulgação

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria de Cultura, abre no próximo dia 05 de março, às 18h, a exposição “Mulheres por Mulheres”, no Museu de Arte Moderna de Resende. A mostra celebra o Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, e reunirá a produção artística feminina inscrita no edital de chamamento.

A exposição proposta pelo edital, com tema livre, apresentará trabalhos de artistas mulheres em diferentes linguagens das artes visuais, como pintura, desenho, fotografia, escultura, colagem, arte têxtil, instalação, entre outras. Dar voz às mulheres por meio de sua própria produção artística é um gesto simbólico e político de grande potência que rompe com narrativas historicamente construídas sob perspectivas externas e, muitas vezes, estereotipadas. Aqui, as mulheres são autoras de suas próprias imagens, histórias e discursos.

Para Carmen Aguiar, diretora do MAM Resende, a arte, nesse contexto, torna-se espaço de escuta, afirmação e reconhecimento. Cada obra apresentada revela experiências, afetos, lutas, memórias e identidades plurais, compondo um mosaico sensível. "Ao ocupar o museu com essas vozes, a exposição reafirma a importância de criar espaços institucionais de visibilidade para a produção feminina, fortalecendo sua presença na história da arte e no campo cultural", disse.

Segundo o secretário de cultura, professor Wilson, a mostra tem como objetivo valorizar e dar visibilidade à produção artística feminina do Brasil, fortalecendo a cena cultural local e promovendo o diálogo entre arte, identidade e representatividade. "A exposição integra a programação cultural da Prefeitura Municipal de Resende por meio da Secretaria Municipal de Cultura e reafirma o compromisso do museu com ações de inclusão, diversidade e democratização do acesso à arte", disse.