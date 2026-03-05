Unidade alcança o mais alto nível da Iniciativa Angels e se torna referência na rede pública fluminense - Foto: Divulgação

Resende - O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori recebeu, no último mês, a Certificação Nível Diamond em Excelência no Atendimento às Pessoas com Diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A premiação é concedida pela Iniciativa Angels e reconhece instituições que adotam protocolos de alta performance no atendimento a pacientes com AVC. Com a conquista, referente às atividades do terceiro trimestre de 2025, a unidade se torna o primeiro hospital público do Estado do Rio de Janeiro a alcançar esse nível de certificação.

Um dos grandes diferenciais para essa conquista foi a implantação do Ambulatório de Neurologia no pós-alta, garantindo acompanhamento contínuo aos pacientes, além do atendimento domiciliar, com foco na reabilitação e na qualidade de vida após o AVC.

Outro destaque é o desenvolvimento do projeto Recrutando Heróis, iniciativa educativa voltada à conscientização sobre os sinais e sintomas do AVC. O projeto é direcionado a crianças do 1º e 2º anos do ensino fundamental e foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, passando a integrar a grade curricular. Por meio da ação conjunta, os alunos aprendem a reconhecer os sinais do AVC e a acionar ajuda, seja ligando para o 192 ou procurando um adulto responsável ao presenciarem uma situação de emergência.

"Esse reconhecimento mostra que o Hospital de Emergência de Resende vem adotando protocolos eficientes e um cuidado cada vez mais organizado no atendimento aos pacientes com AVC. É um avanço importante para a rede pública de saúde, que reforça a importância de investir em capacitação, prevenção e acompanhamento após a alta", disse o prefeito Tande Vieira.