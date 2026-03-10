Os atendimentos cresceram 33% no início de 2026Foto: Rafael Oliveira
Casa do Empreendedor de Resende registra crescimento de mais de 33% nos atendimentos no início de 2026
Avanço no número de MEIs e expansão de microempresas refletem fortalecimento do ambiente de negócios no município
Hospital de Emergência de Resende é o primeiro público do estado do RJ a receber certificação Diamond em excelência ao atendimento a pacientes com AVC
Unidade alcança o mais alto nível da Iniciativa Angels e se torna referência na rede pública fluminense
Resende abre exposição alusiva ao Dia Internacional das Mulheres
Mostra será aberta dia 05 de março, às 18h, no Museu de Arte Moderna de Resende
Resende amplia vacinação contra a dengue para público de 6 a 16 anos e profissionais de saúde
Imunização está disponível em todas as Unidades de Saúde do município, com horários ampliados na Clínica da Família do Acesso Oeste
Prefeitura de Resende divulga balanço das ações de rescaldo após chuvas intensas
Defesa Civil atuou durante a madrugada e manhã da última quinta-feira, dia 26
Prefeitura de Resende divulga cronograma anual de coleta de entulho para 2026
Planejamento reforça limpeza urbana e cumprimento da legislação municipal
