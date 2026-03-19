Município é referência em todo o estado por meio do Polo de Endometriose, na Santa Casa de Misericórdia - Foto: Rafael Oliveira

Município é referência em todo o estado por meio do Polo de Endometriose, na Santa Casa de MisericórdiaFoto: Rafael Oliveira

Publicado 19/03/2026 16:55

Resende - A dor intensa e persistente durante o período menstrual, dificuldade para engravidar e problemas intestinais frequentes podem ser sinais de uma doença que ainda é pouco diagnosticada, mas que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. A endometriose, tema da campanha Março Amarelo, é uma condição ginecológica crônica que ocorre quando o tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, provocando inflamação, dor e, em muitos casos, infertilidade.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a endometriose atinge cerca de 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, o que representa mais de 190 milhões de mulheres no mundo. No Brasil, estimativas do Ministério da Saúde apontam que a doença pode afetar aproximadamente 7 milhões de brasileiras.

Em Resende, a campanha ganha um reforço importante na rede pública de saúde. Neste período de conscientização, a Prefeitura ampliou a capacidade de cirurgias para tratamento de endometriose, realizadas na Santa Casa de Misericórdia, unidade que se tornou referência no atendimento à doença.

Desde 2023, o município é considerado polo de tratamento de endometriose, não apenas na região das Agulhas Negras, mas em todo o Estado do Rio de Janeiro, atendendo pacientes encaminhadas de diversas cidades. Até o momento, já foram realizadas 94 cirurgias, com média atual de 8 a 10 procedimentos por mês. A previsão é ampliar esse número para até 15 cirurgias mensais, com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa, destacou que a ampliação representa um avanço importante no cuidado especializado à saúde da mulher. "Sabemos que a endometriose é uma doença que impacta diretamente a qualidade de vida e, muitas vezes, a fertilidade das pacientes. Por isso, investir na ampliação das cirurgias e manter Resende como polo de referência é fundamental para garantir diagnóstico e tratamento adequados, não só para moradoras da cidade, mas para mulheres de toda a região e do estado", afirmou.

Para o prefeito Tande Vieira, a ampliação na capacidade de atendimento reforça a importância do compromisso com a saúde pública e com o atendimento especializado às mulheres. "Resende vem trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais completo e humanizado. O fato de sermos referência no tratamento da endometriose e ampliarmos o número de cirurgias mostra que estamos investindo em estrutura, equipe e planejamento para cuidar das pessoas. A conscientização é importante, mas garantir tratamento também é prioridade", declarou.

A Secretaria Municipal de Saúde aproveita a campanha para orientar que mulheres que apresentam sintomas como cólicas intensas, dores durante relação sexual, alterações no intestino durante o período menstrual e complicações para engravidar, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação e encaminhamento com um profissional especializado.