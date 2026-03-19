Imunização será realizada na região das barras com o objetivo de vacinar cães e gatos contra a raivaFoto: Raimundo Brasil
Resende realiza primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica no próximo dia 21 de março
Imunização será realizada na região das barras com o objetivo de vacinar cães e gatos contra a raiva
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Inscrições abertas para cursos de educação inclusiva em Resende
Matrículas são destinadas às capacitações de Braille e Deficiência Intelectual
Resende receberá cursos da Escola de Contas do TCE-RJ sobre licitações e previdência
Capacitações gratuitas e certificadas acontecerão na Câmara Municipal, em uma parceria promovida pela Controladoria Geral do Município com a Escola do Legislativo
Corrida Nacional do SESI terá prova infantil e inscrições gratuitas para pessoas com deficiência em Resende
Evento esportivo acontecerá em 1º de maio, Dia do Trabalhador, com modalidades de 5km, 10km, caminhada de 3km e percursos de 30 a 200 metros para as crianças
Casa do Empreendedor de Resende registra crescimento de mais de 33% nos atendimentos no início de 2026
Avanço no número de MEIs e expansão de microempresas refletem fortalecimento do ambiente de negócios no município
Hospital de Emergência de Resende é o primeiro público do estado do RJ a receber certificação Diamond em excelência ao atendimento a pacientes com AVC
Unidade alcança o mais alto nível da Iniciativa Angels e se torna referência na rede pública fluminense
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