Capacitações gratuitas e certificadas acontecerão na Câmara Municipal, em uma parceria promovida pela Controladoria Geral do Município com a Escola do LegislativoFoto: Rafael Oliveira
Resende receberá cursos da Escola de Contas do TCE-RJ sobre licitações e previdência
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Corrida Nacional do SESI terá prova infantil e inscrições gratuitas para pessoas com deficiência em Resende
Evento esportivo acontecerá em 1º de maio, Dia do Trabalhador, com modalidades de 5km, 10km, caminhada de 3km e percursos de 30 a 200 metros para as crianças
Casa do Empreendedor de Resende registra crescimento de mais de 33% nos atendimentos no início de 2026
Avanço no número de MEIs e expansão de microempresas refletem fortalecimento do ambiente de negócios no município
Hospital de Emergência de Resende é o primeiro público do estado do RJ a receber certificação Diamond em excelência ao atendimento a pacientes com AVC
Unidade alcança o mais alto nível da Iniciativa Angels e se torna referência na rede pública fluminense
Resende abre exposição alusiva ao Dia Internacional das Mulheres
Mostra será aberta dia 05 de março, às 18h, no Museu de Arte Moderna de Resende
Resende amplia vacinação contra a dengue para público de 6 a 16 anos e profissionais de saúde
Imunização está disponível em todas as Unidades de Saúde do município, com horários ampliados na Clínica da Família do Acesso Oeste
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