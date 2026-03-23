Medida integra conjunto de ações da Prefeitura para manter a cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vida - Foto: Rafael Oliveira

Medida integra conjunto de ações da Prefeitura para manter a cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vidaFoto: Rafael Oliveira

Publicado 23/03/2026 14:37

Resende - A Prefeitura de Resende segue intensificando ações para manter a cidade cada vez mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vida para a população. Dentro desse compromisso com a organização pública, o município publicou o Decreto nº 18.167/2026, que estabelece novas diretrizes para a padronização da publicidade externa nas vias da cidade.

A medida tem como objetivo promover o reordenamento dos padrões de publicidade externa, considerando a necessidade de preservação, qualificação e harmonização da paisagem urbana. De acordo com o decreto, até que sejam concluídas as avaliações técnicas e definidas as novas diretrizes para a padronização dos anúncios, fica estabelecida a suspensão temporária da concessão de novas autorizações para publicidade externa em Resende.

Considera-se publicidade externa toda e qualquer forma de anúncio, engenho ou dispositivo visível a partir do logradouro público, incluindo, sem se limitar a, outdoors, painéis, frontlights, backlights, mídias digitais ou em LED, totens, empenas, painéis em fachadas e demais engenhos publicitários congêneres.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas à melhoria do ambiente urbano e organização da cidade. Seguindo essa mesma premissa, a Prefeitura também lançou, no ano passado, o programa Bairro Legal, uma força-tarefa que leva, de forma simultânea, uma série de serviços essenciais de zeladoria e manutenção urbana para os bairros do município.

Por meio do programa, equipes da administração municipal percorrem as vias realizando serviços como capina e roçada, pintura de meio-fio, limpeza de bueiros, varrição, coleta de entulho e diversas outras atividades. Os trabalhos são executados de forma simultânea e continuam até que todas as demandas daquela localidade sejam concluídas.

O prefeito Tande Vieira destacou que as iniciativas fazem parte de um planejamento contínuo para melhorar a organização da cidade. "Nosso objetivo é manter Resende cada vez mais limpa, organizada e agradável para moradores e visitantes. A padronização da publicidade externa é mais um passo nesse processo de ordenamento urbano, que também inclui programas como o Bairro Legal, levando serviços de manutenção e cuidado para todas as regiões do município", afirmou.