Medida integra conjunto de ações da Prefeitura para manter a cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vidaFoto: Rafael Oliveira
Resende publica decreto para padronização da publicidade externa
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Medida integra conjunto de ações da Prefeitura para manter a cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vida
Resende reforça conscientização sobre endometriose e amplia capacidade de cirurgias pelo SUS
Município é referência em todo o estado por meio do Polo de Endometriose, na Santa Casa de Misericórdia
Resende realiza primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica no próximo dia 21 de março
Imunização será realizada na região das barras com o objetivo de vacinar cães e gatos contra a raiva
Inscrições abertas para cursos de educação inclusiva em Resende
Matrículas são destinadas às capacitações de Braille e Deficiência Intelectual
Resende receberá cursos da Escola de Contas do TCE-RJ sobre licitações e previdência
Capacitações gratuitas e certificadas acontecerão na Câmara Municipal, em uma parceria promovida pela Controladoria Geral do Município com a Escola do Legislativo
Corrida Nacional do SESI terá prova infantil e inscrições gratuitas para pessoas com deficiência em Resende
Evento esportivo acontecerá em 1º de maio, Dia do Trabalhador, com modalidades de 5km, 10km, caminhada de 3km e percursos de 30 a 200 metros para as crianças
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