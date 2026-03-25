Ação contempla grupos prioritários e reforça a importância da prevenção contra complicações respiratórias - Foto: Raimundo Brasil

Ação contempla grupos prioritários e reforça a importância da prevenção contra complicações respiratóriasFoto: Raimundo Brasil

Publicado 25/03/2026 14:11

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a campanha de vacinação contra a influenza em 2026 e promove um Dia D de imunização no sábado, 28 de março, com atendimento em diversos pontos do município. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários e reforçar a importância da prevenção contra a gripe, doença que pode evoluir para quadros graves, principalmente entre pessoas mais vulneráveis.

Podem receber a dose crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos a partir de 60 anos; gestantes; puérperas e pessoas imunossuprimidas. A vacinação está disponível nos postos de saúde, no Centro Municipal de Imunização, na Policlínica Manejo, na unidade Cidade Alegria e na Clínica da Família, de segunda a sexta-feira, além da sala de vacinação no Resende Shopping, que funciona aos sábados e feriados, das 12h às 18h. No Dia D, as unidades participantes atenderão das 8h às 18h.

No momento da vacinação, é necessário apresentar CPF, a caderneta de vacinação e, no caso das gestantes, documento que comprove a gestação. Pessoas imunossuprimidas devem apresentar laudo médico que comprove a indicação clínica.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa, destacou que a adesão da população é fundamental para que a população esteja devidamente protegida contra a doença. "A vacinação contra a influenza é uma medida segura e essencial para prevenir complicações que podem levar à internação, principalmente, entre os grupos de risco. Nosso objetivo é facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal, garantindo proteção para a população e reduzindo a pressão sobre a rede de saúde", afirmou.

A vacina contra a influenza é um reforço anual, já que a produção passa por atualização todos os anos para proteger contra as variantes mais recentes do vírus. A imunização é considerada uma das principais estratégias para reduzir complicações respiratórias, internações e mortes, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.