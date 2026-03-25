Vistoria obrigatória será feita nos dias 26 e 27 de março, no Pátio AdministrativoFoto: Raimundo Brasil
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Vistoria obrigatória será feita nos dias 26 e 27 de março, no Pátio Administrativo, a partir das 8h30
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