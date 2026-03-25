Vistoria obrigatória será feita nos dias 26 e 27 de março, no Pátio Administrativo - Foto: Raimundo Brasil

Vistoria obrigatória será feita nos dias 26 e 27 de março, no Pátio AdministrativoFoto: Raimundo Brasil

Publicado 25/03/2026 14:04

Resende - A Prefeitura de Resende promove nesta semana a primeira etapa da Vistoria Anual do Transporte Escolar Urbano. A inspeção acontece nos dias 26 e 27 de março, na sede da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SUMTRAN), no Pátio Administrativo, das 8h30 às 11h15. A fiscalização busca garantir o cumprimento do artigo 136 do Novo Código de Trânsito Brasileiro (NCTB), que regulamenta a condução coletiva escolar.

Segundo o superintendente municipal de Transporte e Trânsito, Felipe Valente, 23 permissionários participarão desta etapa. Os profissionais deverão apresentar seus veículos para a vistoria técnica, munidos da documentação do transporte, Carteira Nacional de Habilitação (categoria D), Nada Consta Criminal, Exame Toxicológico, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), de acordo com a tabela do Detran, Certificado do Cronotacógrafo e atualização do Curso de Capacitação de Transporte Escolar, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

O laudo de vistoria segue ainda uma série de critérios rigorosos de conservação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, como pneus, lataria, cano de descarga, piso, espelhos retrovisores, lanternas, cintos de segurança e luzes. De acordo com o CTB, o não cumprimento das exigências implicará medidas administrativas e/ou retenção do veículo.

"A vistoria do transporte escolar é fundamental para garantir a segurança dos nossos estudantes. Durante a inspeção, verificamos se os veículos estão realmente aptos a circular e transportar os alunos, proporcionando mais tranquilidade para as famílias e mais qualidade no serviço prestado no município", destaca Felipe.

Os veículos aprovados nesta primeira fase receberão um adesivo, em nome da Prefeitura de Resende, indicando o cumprimento dos requisitos e a liberação para o exercício da função.