Iniciativa da Prefeitura promove empregabilidade, qualificação e conexão com o mercado durante o evento - Foto: Divulgação

Iniciativa da Prefeitura promove empregabilidade, qualificação e conexão com o mercado durante o eventoFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 14:14

Resende - A Expo Agulhas Negras 2026, que acontece entre os dias 08 e 11 de abril, no Parque de Exposições, na Morada da Colina, contará com um espaço dedicado à empregabilidade. O Programa Emprega+ Resende, uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, foi criado com o objetivo de conectar estudantes, profissionais e empresas, sendo um intermediário entre a qualificação profissional e as oportunidades no mercado de trabalho.

O evento funcionará diariamente, das 14h às 22h, permitindo que estudantes, profissionais e empresários possam se programar para participar das atividades ao longo de toda a programação.

O programa foi criado a partir do reconhecimento do município como um importante pólo produtivo regional, para valorizar a mão de obra local, gerar renda e ampliar oportunidades de trabalho. A proposta é integrar políticas públicas, iniciativas privadas e ações de qualificação profissional, promovendo emprego digno e desenvolvimento econômico sustentável.

Durante a Expo Agulhas Negras, o Emprega+ Resende estará presente com um espaço exclusivo, voltado à interação entre as partes interessadas. A programação inclui atividades práticas, experiências “mão na massa” e ações de orientação profissional, aproximando o público das demandas reais do mercado de trabalho.

O espaço também terá foco em tecnologia, inovação e empreendedorismo, alinhando-se às novas exigências do mercado e estimulando a formação de profissionais mais preparados para os desafios atuais.

O programa é estruturado em quatro eixos estratégicos: educação e qualificação contínua, parcerias público-privadas, inclusão social e diversidade, além de inovação e empreendedorismo. A iniciativa conta com a participação de empresas, órgãos públicos, instituições de ensino e organizações da sociedade civil, que formalizaram a adesão ao projeto por meio do Pacto pela Empregabilidade de Resende, assinado no início deste ano.

A presença do Emprega+ Resende na Expo reforça o compromisso do evento com o desenvolvimento regional, conectando oportunidades, promovendo inclusão produtiva e fortalecendo o ambiente de negócios no Sul Fluminense. "A Expo Agulhas Negras veio para se tornar um dos principais eventos do nosso calendário. A Prefeitura está presente de diferentes formas, e uma delas é por meio do Emprega+ Resende, com o objetivo de conectar pessoas a oportunidades reais, valorizar a mão de obra local e preparar nossos profissionais para as exigências do mercado. A Expo Agulhas Negras será um espaço dedicado à empregabilidade, reforçando a importância do desenvolvimento econômico, a geração de renda e a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva, inovadora e preparada para o futuro", disse o prefeito Tande Vieira.