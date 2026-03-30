Intervenções fazem parte do plano de mobilidade urbana e incluem ciclovia, nova drenagem e fiação subterrâneaFoto: Reprodução
Prefeitura de Resende realiza audiência pública para apresentar projeto de modernização da Avenida General Fonseca
Intervenções fazem parte do plano de mobilidade urbana e incluem ciclovia, nova drenagem e fiação subterrânea no trecho do bairro Manejo
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Evento será realizado no Dia do Trabalhador, com provas para adultos e crianças e expectativa de reunir até 1.700 participantes
Resende intensifica vacinação contra a influenza e promove 'Dia D' de imunização
Ação contempla grupos prioritários e reforça a importância da prevenção contra complicações respiratórias
Prefeitura de Resende realiza primeira inspeção semestral de transporte escolar nesta semana
Vistoria obrigatória será feita nos dias 26 e 27 de março, no Pátio Administrativo, a partir das 8h30
Resende abre inscrições para o 5º Salão das Artes Agulhas Negras
Artistas podem se inscrever até 18 de maio no Museu de Arte Moderna de Resende
Resende sedia em abril a maior feira de negócios do interior fluminense
Com o projeto Movimenta Sebrae, a instituição vai ocupar 1.200 m² na feira com inovação, conteúdo e experiências interativas
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