Evento acontece no dia 18 de abril no Deck de Campos Elíseos - Foto: Divulgação/PMR

Evento acontece no dia 18 de abril no Deck de Campos ElíseosFoto: Divulgação/PMR

Publicado 16/04/2026 13:23

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, organizou para o próximo dia 18 de abril, no Deck de Campos Elíseos, uma grande festa para comemorar os 121 anos da Ponte Nilo Peçanha, apelidada carinhosamente de Ponte Velha. As atividades começam às 11h, com uma exposição sobre a história de um dos monumentos mais conhecidos da cidade e uma Roda de Samba para celebrar seu aniversário.

Segundo o coordenador do Arquivo Histórico de Resende, Angelo de Paula, a inauguração da Ponte Nilo Peçanha foi um marco na modernização da paisagem urbana da cidade. "A montagem de sua estrutura modelar importada da Bélgica começou em 1901 e sua inauguração se deu no dia 16 de abril de 1905. O monumento recebeu o nome de Nilo Peçanha, então presidente do Estado do Rio de Janeiro, cargo equivalente ao de um governador nos dias de hoje. Na exposição que será montada na Rua Saulo Rachid, em Campos Elíseos, nas imediações do deck, a história da ponte será contada por meio de imagens e documentos que fazem parte do nosso arquivo municipal", contou Angelo.

Além da exposição, que é anualmente montada para celebrar o aniversário da Ponte Velha, haverá ainda uma Roda de Samba com a participação do grupo Silvão Total União, que promete animar o público presente com canções clássicas do gênero.

Para o secretário de cultura, professor Wilson, festejar o aniversário de um monumento tão importante e querido pelos resendenses é uma forma de manter o legado de Claudionor Rosa, que foi quem iniciou essa tradição na cidade.

"Tudo começou com uma ideia do saudoso Claudionor Rosa, que montou a primeira exposição em comemoração ao aniversário da Ponte Velha e, desde então, ela vem sendo mantida como uma ação do Arquivo Histórico e da secretaria de cultura de Resende. O que fizemos este ano foi incrementar a festa com uma Roda de Samba e deixar a celebração ainda mais bonita", finalizou.