Reconhecimento do Governo Federal destaca eficiência, transparência e compromisso do município com o SUAS - Foto: Divulgação

Reconhecimento do Governo Federal destaca eficiência, transparência e compromisso do município com o SUASFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2026 13:14

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, foi reconhecida com o Selo de Qualidade da Gestão Financeira do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A certificação foi concedida nesta segunda-feira, dia 30 de março.

Para conquistar o reconhecimento, o município precisou atender a uma série de critérios técnicos e operacionais, como o preenchimento integral das informações no sistema Agiliza SUAS/BB Gestão Ágil, envio do Quadro de Detalhamento de Despesas com aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, além da execução financeira eficiente, com aplicação significativa dos recursos nas Proteções Sociais Básica e Especial. Outro ponto importante foi a estruturação da gestão, com unidade gestora e unidade orçamentária próprias do Fundo de Assistência Social.

O selo é concedido pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) a estados e municípios que demonstram responsabilidade na gestão dos recursos, planejamento adequado e compromisso com o fortalecimento do SUAS. A premiação também valoriza práticas que garantem maior transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jacqueline Primo, destacou a importância da conquista para o município. "Esse reconhecimento reforça o trabalho sério e comprometido que vem sendo desenvolvido pela nossa equipe. A boa gestão dos recursos públicos é fundamental para garantir que os serviços cheguem com qualidade à população que mais precisa. Seguiremos trabalhando com responsabilidade, planejamento e transparência para fortalecer cada vez mais a assistência social em Resende", afirmou.