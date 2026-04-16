A iniciativa acontece em oito unidades escolares e atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental - Foto: Divulgação

A iniciativa acontece em oito unidades escolares e atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamentalFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 13:18

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início às aulas de robótica do ano letivo de 2026. O projeto, realizado em parceria com o SESI, integra a metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) ao cotidiano de cerca de 690 alunos da rede municipal.

A iniciativa acontece em oito unidades escolares e atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. O programa aborda conceitos sobre robótica, estimula o raciocínio lógico, a criatividade, o trabalho em equipe e a resolução de problemas. O incentivo no ensino de robótica na rede municipal também reflete nos resultados registrados recentemente pelos estudantes.

Em dezembro do ano passado, a equipe Little Fish Lego, formada por alunos entre 7 e 10 anos das escolas municipais Maria Dulce Freire Chaves e Surubi, alcançou o 2º lugar na categoria Mérito Científico do Torneio Brasil de Robótica. Foi a primeira vez que o grupo subiu ao pódio na etapa final da competição nacional.

Com a temática “Vida Terrestre: cuidar e proteger os ecossistemas brasileiros”, a equipe desenvolveu um projeto voltado ao reflorestamento da Palmeira Juçara, espécie nativa da Mata Atlântica ameaçada de extinção. O trabalho propõe a dispersão de sementes por meio de parapente.

Mas esta não foi a primeira vez que a Little Fish Lego ganhou destaque no cenário nacional. Desde 2023, os alunos vêm se destacando na competição, conquistando vaga na final nacional após o 2º lugar na fase regional e, no ano seguinte, alcançando o 3º lugar. O resultado mais recente consolida o avanço do ensino tecnológico na rede municipal.

A secretária municipal de Educação destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos estudantes. "A robótica tem um papel fundamental na formação dos nossos alunos, porque estimula o pensamento crítico, a criatividade e o interesse pela ciência e tecnologia. Ver nossos estudantes conquistando resultados expressivos em nível nacional mostra que estamos no caminho certo, investindo em uma educação cada vez mais inovadora e conectada com o futuro", afirmou.