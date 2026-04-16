A iniciativa acontece em oito unidades escolares e atende alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamentalFoto: Divulgação
Aulas de robótica já estão em andamento na rede municipal de ensino de Resende
Projeto em parceria com o SESI atende aproximadamente 700 alunos e aborda Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM)
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'Movimenta Sebrae' abre com grande participação e já gera negócios ne Expo Agulhas Negras
Evento reúne mais de 800 pessoas e marca conexões reais entre empreendedores, poder público e mercado
Resende recebe selo de qualidade na gestão financeira da assistência social
Reconhecimento do Governo Federal destaca eficiência, transparência e compromisso do município com o SUAS
Resende segue com serviços essenciais de prontidão
Nesta quinta-feira (2), será ponto facultativo no município e o expediente será retomado no próxima segunda-feira
Programa 'Emprega+ Resende' ganha espaço especial na Expo Agulhas Negras
Iniciativa da Prefeitura promove empregabilidade, qualificação e conexão com o mercado durante o evento
Prefeitura de Resende realiza audiência pública para apresentar projeto de modernização da Avenida General Fonseca
Intervenções fazem parte do plano de mobilidade urbana e incluem ciclovia, nova drenagem e fiação subterrânea no trecho do bairro Manejo
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