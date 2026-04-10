Evento reúne mais de 800 pessoas e marca conexões reais entre empreendedores, poder público e mercado - Foto: Raimundo Brasil

Evento reúne mais de 800 pessoas e marca conexões reais entre empreendedores, poder público e mercadoFoto: Raimundo Brasil

Publicado 10/04/2026 14:16

Resende - O primeiro dia do Movimenta Sebrae, realizado na quarta-feira (8) durante a 1ª Expo Agulhas Negras, já mostrou a força da iniciativa ao reunir mais de 800 visitantes em um ambiente voltado à inovação, experiências práticas e geração de negócios.

Logo na abertura, o espaço chamou a atenção do público pelas atividades interativas, como pilotagem de drones, realidade virtual e produção de conteúdo digital. Mas atraiu também empreendedores em busca de orientação e oportunidades concretas.

O guia de turismo, Robson Assis foi um dos atendidos pela equipe do Sebrae Rio. Ele abriu a agência de turismo ‘Meus Pés na Trilha’ em Resende e buscou informações para ampliar o negócio. `Hoje aqui, estou dando meu primeiro passo para tirar a ideia do papel e ter uma loja física. Com esse apoio do Sebrae a gente fica mais seguro de investir”, disse o empreendedor.

Mas foi o produtor rural Fábio Rodrigues, do Rei do Coco, de Barra do Piraí, um dos primeiros a fechar negócio no evento. Com produção de água de coco 100% natural, desenvolvida com apoio do Sebrae e da Embrapa, ele integra o grupo de empreendedores do Empório Sebrae no evento. Em poucas horas, firmou parceria com representantes do setor hoteleiro e da prefeitura de Angra dos Reis, que vão levar seu produto para hotéis da região. “Já saio daqui com um negócio encaminhado. Isso mostra que o evento realmente conecta a gente com oportunidades reais”, comemorou.

Para o diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, Marcelo Fiorini, esse é um dos principais propósitos do Movimenta. “A proposta é essa: criar conexões que geram resultado. E já no primeiro dia vimos isso acontecer na prática”.

Além dos empreendedores, o espaço também recebeu mais de 60 alunos de escolas públicas do ensino médio, que se encantaram com o Movimenta e com as experiências tecnológicas oferecidas pela Cápsula - Centro de Inovação do Senac/RJ. Ao final da visita, muitos disputavam espaço em um mural colaborativo para deixar mensagens de carinho, evidenciando o impacto da iniciativa entre os jovens.

No auditório, palestrantes se revezaram ao longo do dia em debates sobre perspectivas para a economia do Médio Paraíba, desafios do turismo regional e, no encerramento, a palestra "Emoções Financeiras", com Thiago Godoy, o Papai Financeiro.

Ao final, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio, Robson Carneiro, destacou o papel do evento: “O Movimenta reúne inovação, conhecimento e oportunidades em um só espaço, fortalecendo o ambiente empreendedor e contribuindo para o desenvolvimento da região.”

Na abertura oficial, o prefeito de Resende, Tande Vieira, ressaltou o impacto da iniciativa: “A parceria ampliou o alcance da Expo Agulhas Negras e vai movimentar a economia de toda a região, criando novas oportunidades especialmente para as pequenas e médias empresas”.

Serviço

Evento: 1ª Expo Agulhas Negras e Movimenta Sebrae

Data: 8 a 11 de abril de 2026

Horário: 14h às 22h

Local: Parque de Exposições EXAPICOR – Resende (RJ)

Entrada: Gratuita

Inscrições: sebraerj.com.br/movimenta