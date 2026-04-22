Proposta contempla reposição da inflação anual de 4,26% e compensação salarial de 1,34% - Foto: Divulgação/PMR

Proposta contempla reposição da inflação anual de 4,26% e compensação salarial de 1,34%Foto: Divulgação/PMR

Publicado 22/04/2026 14:42

Resende - A Prefeitura de Resende vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê reajuste salarial de 5,60% para os servidores municipais. A medida é resultado de um trabalho de planejamento e organização financeira da administração, que buscou garantir o aumento de forma responsável.

O percentual é composto por 4,26% à reposição da inflação anual, somados a 1,34% de compensação salarial, com objetivo de recuperar perdas acumuladas de anos anteriores. Este é o segundo ano consecutivo em que o município avança nesse processo.

Em 2024, Resende já havia se destacado entre os municípios da região com um dos maiores reajustes salariais. O prefeito Tande Vieira reforçou que o novo índice é fruto de uma gestão equilibrada e comprometida com os servidores. "Esse reajuste é resultado de muito planejamento e responsabilidade com as contas do município. Pelo segundo ano consecutivo, conseguimos avançar na recomposição das perdas e na valorização dos nossos servidores, que são essenciais para o funcionamento da cidade", afirmou.

Caso seja aprovado pela Câmara Municipal, o reajuste passa a valer a partir de 1º de maio de 2026.