Município produziu quase 32 milhões de litros de leite em um anoFoto: Rafael Oliveira
Resende conquista 1º lugar na produção leiteira do Estado do Rio de Janeiro
Município produziu quase 32 milhões de litros de leite em um ano
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Prefeitura de Resende envia à Câmara Municipal projeto de lei com reajuste de 5,60% para servidores
Proposta contempla reposição da inflação anual de 4,26% e compensação salarial de 1,34%
Resende é selecionada entre os cinco municípios do estado para programa 'Município Mais Seguro'
Programa apoiará o município na estrutura da segurança local, prevenindo a violência e qualificando profissionais
Resende vacina todos os grupos prioritários elegíveis contra a influenza
Município reforça importância da imunização e disponibiliza doses em diferentes pontos de atendimento
Exposição e roda de samba marcam aniversário de 121 anos da Ponte Velha em Resende
Evento acontece no dia 18 de abril, a partir das 11h, no Deck de Campos Elíseos
Aulas de robótica já estão em andamento na rede municipal de ensino de Resende
Projeto em parceria com o SESI atende aproximadamente 700 alunos e aborda Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM)
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