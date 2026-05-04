Programação ao longo de todo o mês terá foco na conscientização de motociclistas e ações educativas em escolas e vias da cidade - Foto: Divulgação/PMR

Programação ao longo de todo o mês terá foco na conscientização de motociclistas e ações educativas em escolas e vias da cidadeFoto: Divulgação/PMR

Publicado 04/05/2026 12:04

Resende - A Prefeitura de Resende realiza, na próxima segunda-feira (4), a abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O evento acontece a partir das 15h, no Parque Tobogã, com apresentação especial da banda do Programa Gente Eficiente e convite aberto à população.

Neste ano, a campanha tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, com atenção especial à segurança dos motociclistas. As ações são uma parceria entre a Guarda Civil Municipal e a Superintendência de Transporte e Trânsito, através da Divisão de Educação para o Trânsito (DET).

Durante todo o mês de maio, serão realizadas ações educativas em escolas da zona rural e urbana, incluindo atividades em Visconde de Mauá, com palestras dos agentes de trânsito e atividades lúdicas voltadas aos estudantes.

Segundo o superintendente de Transporte e Trânsito, Felipe do Prado Valente, a campanha reforça a responsabilidade coletiva no trânsito:

- O Maio Amarelo é um momento fundamental para sensibilizar toda a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. Queremos chamar a atenção para o respeito, a empatia e a preservação da vida. Quando cada pessoa entende que suas escolhas impactam o outro, damos um passo decisivo para reduzir acidentes e salvar vidas em nossa cidade – disse o superintendente.

A programação também contará com campanhas de conscientização nas ruas ao longo de todo o mês e termina no dia 31 de maio, com evento de encerramento na Feira Livre do Parque das Águas, reforçando o compromisso do município com a preservação de vidas e a promoção de um trânsito mais seguro para todos.