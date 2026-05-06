Encontro vai abordar projeto de lei que institui a Semana de Valorização da Cultura Puri no município - Foto: Divulgação/PMR

Encontro vai abordar projeto de lei que institui a Semana de Valorização da Cultura Puri no municípioFoto: Divulgação/PMR

Publicado 06/05/2026 14:11

Resende - Resende vai promover, na próxima terça-feira (6), às 9h30, uma audiência pública que vai discutir o Projeto de Lei nº 76/2025, que institui a Semana de Valorização da Cultura Puri no município. O encontro será realizado no plenário da Câmara Municipal e conta com a parceria do Ministério Público Federal.

A audiência tem como objetivo reconhecer a presença dos puris como povo originário do território de Resende, além de divulgar e preservar sua história, tradições e manifestações culturais. A iniciativa também prevê a promoção de eventos temáticos, a produção de materiais informativos e educativos e o incentivo a ações desenvolvidas por associações, organizações e coletivos, garantindo o protagonismo indígena nas atividades.

O prefeito de Resende, Tande Vieira, destacou a importância do debate público para o fortalecimento das políticas culturais e do reconhecimento histórico. "Valorizar a cultura Puri é reconhecer as raízes do nosso território e reafirmar o compromisso de Resende com a preservação da memória, da diversidade e da identidade. A audiência pública é um passo essencial para construirmos, de forma participativa, políticas que ampliem o respeito e a visibilidade dos povos originários", disse o prefeito.

A Prefeitura reforça o convite para que a população, representantes de entidades e especialistas participem da audiência, contribuindo para o aprimoramento do projeto e para a construção coletiva de políticas públicas voltadas à cultura e à valorização dos povos originários.