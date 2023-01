A irmã dos criminosos foi presa por receber os valores do pix em sua conta - Foto: NRB

Publicado 09/01/2023 12:23

Rio Bonito - Agentes da 119ª DP estão investigando uma quadrilha que invadiu o quarto de uma pousada na cidade de Saquarema e que além de roubar o cvasal de hóspedes os sequestrou.

O casal foi sequestrado e mantido com os criminosos por 13 horas em um cativeiro no bairro do Parque Andréia, eles foram obrigados mediante ameaças de morte a realizaram diversas transferências via Pix para duas contas correntes.

Uma das suspeitas de integrar o grupo é Jhenifer de Castro Ferreira que foi presa em flagrante na última quinta-feira por Policiais Civis da 119ª DP, ela é a dona de uma das contas correntes que recebeu os depósitos no crime. Segundo a Polícia Civil, jhenifer é irmã dos criminosos. O casal teve um prejuízo de mais de R$ 50 mil reais.