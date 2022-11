Drogas apreendidas - Foto: NRB

Drogas apreendidasFoto: NRB

Publicado 18/11/2022 10:42 | Atualizado 18/11/2022 10:46

Rio Bonito - Uma traficante de drogas foi presa ontem (17) por Policiais Militares na Serra do Mato Alto a criminosa estava dentro de uma van.

O caso aconteceu quando um patrulhamento de rotina do BPRV abordou uma van que fazia o trajeto Rio de Janeiro X Araruama, após a realização da ordem de parada os agentes voltaram sua atenção para uma passageira, na revista descobriram que Danielli Menez Macedo, conhecida como " Benedita CPX " estava carregando 24 cargas de cocaína cada uma com 24 pinos, ou seja; ela traficava mais de mil pinos do entorpecente.

Ela foi presa por tráfico de drogas, encaminhada a 119ª DP (Centro de Rio Bonito) e já se encontra a disposição do sistema prisional.