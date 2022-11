Arma apreendida - Foto: NRB

Arma apreendidaFoto: NRB

Publicado 07/11/2022 13:29 | Atualizado 07/11/2022 13:30

Rio Bonito - Um traficante de drogas trocou tiros com Policiais Militares do 35º BPM, o caso aconteceu ontem (domingo 6) na comunidade do Rato Molhado.

Segundo informações, um elemento identificado como Henrique Lopes Pereira, vulgo PK oriundo do morro do Turano, no Rio de Janeiro, estava na localidade para "fortalecer" o crime de tráfico de drogas.

Um viatura da PM numa ação para capturar o meliante chegou ao local e foi recebida a balas pelo criminoso, houve um confronto e o meliante foi atingido, mas não veio a óbito, com ele foi apreendido uma pistola carregada e munições.

Ele foi levado ao Hospital Regional Darcy Vargas.