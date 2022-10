Prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe - Foto: Arquivo MAIS

Rio Bonito - Após denúncias ao MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) o prefeito Leandro Peixe (Republicanos) está sendo investigando por irregularidades em contratações de artistas e gastos exorbitantes com infraestrutura para realização de shows no município.

De acordo com informações os gastos foram de R$ 2,5 milhões de reais utilizados pelo prefeito para a 1ª Festa da Bananada da cidade, que aconteceu nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, no Parque de Exposição da cidade. Os valores foram utilizados na infraestrutura do evento e em cachês de artistas.

O prefeito Leandro Peixe pagou aproximadamente R$ 1,2 milhão para a contratação de Bruno e Marrone, Thiaguinho, Xande de Pilares e Felipe Araújo. Na montagem da estrutura do evento, segundo relatos foi gasto mais R$ 1,37 milhão de reais.



O Ministério Público enviou a imprensa uma nota que segue: "A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí instaurou, na última terça-feira (18/10), um procedimento preparatório de inquérito civil para apurar a legalidade e a economicidade das contratações públicas referentes ao evento Festa da Bananada, promovido pelo Município de Rio Bonito, nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2022, no Parque de Exposição do Município de Rio Bonito. Em diligências, foi oficiado ao Município de Rio Bonito, requisitando documentação e informações, com prazo de 30 dias para resposta”.