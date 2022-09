Traficantes presos após denúncia de populares. - Foto: NRB

Publicado 19/09/2022 21:08 | Atualizado 19/09/2022 21:08

Rio Bonito - Na tarde de hoje (18), Policiais Militares da 3ª CIA do 35º BPM receberam a informação que traficantes oriundos da comunidade do Jacaré estariam traficando no Rato Molhado, fornecendo inclusive os detalhes da localização precisa e trajes que estavam usando, pelo que de imediato procederam ao local, logrando prender NATAN PORTELA DE VASCONCELOS, vulgo ANILHADO e JONATHA DE SOUZA ALMEIDA, vulgo DO BOLDINHO com suas respectivas cargas de entorpecentes. O comandante VANDILSON agradece a colaboração e ressalta que a população pode continuar denunciando. Parabéns aos componentes da briosa!!!