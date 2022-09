Criminoso preso pela polícia. - Foto: NRB

Rio Bonito - Na madrugada desta quarta-feira (14) um homem com mandado de prisão por assassinato foi preso no bairro de Boa Esperança pela Polícia Militar.

De acordo com informações, agentes do BPRV em uma blitz de rotina, abordaram uma S10 vermelha, após uma rápida consulta no sistema constatou-se que o motorista identificado como Armando Evangelista dos Santos, possuía um mandado de prisão em aberto do estado da Paraíba pelo crime de homicídio.

Os policiais militares então deram a ordem de prisão algemando o criminoso que já se encontra a disposição do sistema prisional.