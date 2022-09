Falta de pavimentação. - Foto: Enviada por morador

Falta de pavimentação.Foto: Enviada por morador

Publicado 01/09/2022 12:46 | Atualizado 01/09/2022 12:46

Rio Bonito - Moradores do bairro Jacuba já a muito tempo vem sofrendo com as ruas sem pavimentação adequada, ruas abandonadas e terrenos cheios de mato.

Moradores do local entraram em contato com nossa redação informado o problema e que a prefeitura não dá retorno para suas solicitações.

Segundo uma moradora do bairro: " Um descaso da gestão com a Jacuba. Dá uma voltinha lá na Jacuba pra vê o estado que se encontra, são ruas umas piores que as outras pracinha que não existe faz tempo e tudo abandonado mesmo " completa a moradora do bairro.

Os moradores cobram melhorias na localidade e que a Prefeitura responda seus clamores.

Nossa redação entrou em contato com a Secretária de Obras e de Comunicação da Prefeitura da cidade e também com o Prefeito Leandro Peixe, e não recebeu nenhum retorno até o fim desta reportagem.