Prisão em flagrante por posse de drogasFoto: Divulgação

Publicado 01/08/2022 18:24 | Atualizado 01/08/2022 19:02

Rio Bonito - Denúncias anônimas ajudaram a Polícia Militar a capturar dois criminosos que escondiam grande quantidade de drogas, na tarde desta segunda-feira (01).

Segundo informações, agentes do 35º BPM foram até o bairro do Gambá, próxima a Estrada das Olarias e encontraram os elementos escondendo uma quantidade de entorpecentes, ao darem a voz de prisão os próprios meliantes resolveram cooperar com a Polícia e informaram que havia mais drogas enterradas no meio da mata.

A viatura policial foi então direcionada a um local no meio da mata onde os agentes desenterraram um tonel com uma enorme quantidade de drogas, todo material foi apreendido e os criminosos foram levados a 119ª DP no centro de Rio Bonito.

Os meliantes já se encontram.a disposição da Justiça.