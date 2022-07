Os dois meliantes já tinham uma vasta passagem pela Polícia por roubo e outros crimes - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 08/07/2022 15:21

Rio Bonito - Na noite de ontem (7) dois homens foram presos por agentes militares do BPRv no bairro de Boa Esperança, um deles estava cumprindo regime semi aberto e o outro estava com mandado de prisão em aberto, eles estavam armados com um revólver Taurus calibre 32 com numeração raspada e munição.



Segundo informações numa operação de rotina Policiais perceberam dois elementos com atitude suspeita que se afastaram rapidamnte a pé de uma operação montada pelo BPRv , então os agentes foram com uma viatura abordar pos dois homens que correram da polícia, a viatura policial conseguiu alcançar os elementos e em um breve levantamento descobriram que ambos tinham várias passagens pela polícia.



Identificados como Ricardo Sanders da Silva com passagem por roubo, formação de quadrilha e tráfico de drogas e estava cumprindo o resto da pena em regime semiaberto, Wallace de Oliveira da Silva com passagem por ameaça de morte, roubo e estupro e já estava com mandado de prisão em aberto.



Eles contaram a polícia que estavam indo pra Região dos Lagos praticar crimes forçando as vítimas a passarem seus cartões de crédito e golpes do pix, um terceiro elemento com um automóvel iria ajudá-los porém ele conseguiu escapar.



Os criminosos foram encaminhados para a 119ª DP no Centro de Rio Bonito e já estão a disposição da Justiça