Delegacia De Rio BonitoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 08/07/2022 09:31 | Atualizado 08/07/2022 09:31

Rio Bonito - Um homem foi preso por policiais militares do BPRv por tráfico de drogas no final da noite de quarta-feira (6) no bairro de Boa Esperança.

Segundo informações, os agentes deram ordem de parada para um carro modelo Zafira da GM preta e um passageiro do automóvel quando viu os policiais demostrou um extremo nervosismo quando os policiais começaram a revista do automóvel.

Com o homem nervoso foi encontrado uma enorme quantidade de drogas dentro de sua mochila, muitas cápsulas de cocaína e muita maconha, foi quando ele informou aos oficiais que ele havia pego as drogas em uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro e estaria as levando para o município de Araruama, o que ele não esperava era ser pego em Rio Bonito.

O elemento foi preso e o caso registrado na 119ª DP do Centro de Rio Bonito, o homem está agora a disposição da Justiça e responderá por tráfico de drogas.