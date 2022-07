Criminoso com mandado de prisão em aberto é preso pela BPRv - Foto: Divulgação

Publicado 06/07/2022 08:49 | Atualizado 06/07/2022 09:31

Rio Bonito - Policiais Militares do Posto BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) do bairro No Esperança capturaram nesta terça-feira (5) um criminoso procurado pela Justiça e com um mandado de prisão em aberto.

Os agentes militares em um patrulhamento de rotina pela via lagos avistaram um automóvel Spin da GM, quando fizeram a abordagem.

Ao realizarem a abordagem ao motorista constataram que o elemento, identificado como Adriano Xavier da Silva era procurado pela Justiça e estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais capturaram o meliante que já se encontra a disposição da Justiça.