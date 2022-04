Evento será realizado na praça do bairro Mangueirinha - Foto: Divulgação

Publicado 27/04/2022 17:02

Rio Bonito - O município de Rio Bonito vai sediar neste sábado (30) e domingo (1º), o evento “UFF Circuito Skate nas Cidades”, com diversas atividades relacionadas ao esporte.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a programação vai acontecer na praça do bairro Mangueirinha, com estimativa de reunir, nos dois dias, aproximadamente 1.300 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 5 e 17 anos.



O evento, que está percorrendo diversas cidades do estado, é uma iniciativa da Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com o Ministério da Cidadania, e a Prefeitura de Rio Bonito. A programação vai contar com exibição de vídeos esportivos, oficinas de montagem e desmontagem de skate, além de tendas de recreação. Durante o evento, os participantes também vão receber kits contendo camiseta, sacola e boné do circuito.



No sábado, o evento será realizado entre 9h e 17h, e, no domingo, a programação será entre 9h e 12h. A organização informou que a inscrição poderá ser feita no local.